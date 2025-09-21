UP Pilibhit I Love Mohammad Protest on road Without Permission Eight Detained by police आई लव मोहम्मद मामले के विरोध में निकाला जुलूस, बिना अनुमति प्रदर्शन पर आठ को उठा ले गई पुलिस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आई लव मोहम्मद मामले के विरोध में निकाला जुलूस, बिना अनुमति प्रदर्शन पर आठ को उठा ले गई पुलिस

यूपी के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टरों पर विवाद छिड़ा हुआ है। इसके समर्थन और विरोध दोनों में ही लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में भी शनिवार को लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, पीलीभीतSun, 21 Sep 2025 06:32 PM
यूपी के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पोस्टरों पर विवाद छिड़ा हुआ है। इसके समर्थन और विरोध दोनों में ही लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में भी शनिवार को लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। हालांकि, प्रदर्शन बिना अनुमति निकालने पर पुलिस ने कार्रवाई की और आठ को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि जहानाबाद में बीते दिवस बिना अनुमति जुलूस निकाला गया। इस पर पुलिस ने शिकंजा कसा है।

जानकारी के अनुसार कानपुर में चल रहे आई लव मोहम्मद के मामले में दर्ज मुकदमे के विरोध में जहानाबाद में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। खास बात यह है कि जुलूस थाना जहानाबाद के सामने से निकाला गया पर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। जुलूस का एक वीडियो वायरल होने और मामला अफसरों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और जुलूस निकालने वाले आठ लोगों को हिरासत में लिया गया।

बताया जा रहा है कि शनिवार को नमाज के बाद थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर से प्रारंभ होकर ग्राम भानडांडी, रम्पुरा मिश्र,पटटी कंजानाथ, बाकरगंज, जहानाबाद कस्बे में घूमा। थाना जहानाबाद में बााजर कटरा, थाना जहानाबाद के सामने से होकर, टाउन बाजार मार्ग से होता हुआ रिछा अमरिया बस स्टेंड पर पहुंचा। वहां से बहेड़ी मार्ग होता हुआ वापस बसंतपुर गांव में समाप्त हो गया। सीओ सदर आईपीएस नताशा गोयल ने बताया कि बिना अनुमति के जुलूस निकालने वाले लोगों को चिहिंत कर कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले 4 सितंबर को कानपुर में 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया था। लोगों ने कानपुर पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाया था। यह मामला कई प्रदेशों तक पहुंच गया था। थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार का कहना है कि लोगों को कुछ गलत फहमी हो गई थी, लोगों को समझा दिया गया है।

