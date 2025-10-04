UP Pilibhit Highway Road Accident Car passengers Going From Delhi to Nepal Hit by truck three dead यूपी में भीषण हादसा! दिल्ली से नेपाल जा रहे यात्रियों को ट्रक ने मारी टक्कर, तीन की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Pilibhit Highway Road Accident Car passengers Going From Delhi to Nepal Hit by truck three dead

यूपी में भीषण हादसा! दिल्ली से नेपाल जा रहे यात्रियों को ट्रक ने मारी टक्कर, तीन की मौत

दिल्ली से नेपाल कार से जा रहे यात्री हादसे का शिकार हो गए। गाड़ी के बाहर खड़े यात्रियों में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। तीन की मौके पर ही मौत हो गई। घटनाक्रम में दो मृतकों की शिनाख्त हो गई है और एक अज्ञात के बारे में जानकारी जुटाए जा रही है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, पीलीभीतSat, 4 Oct 2025 10:32 AM
यूपी के पीलीभीत में भीषण सड़क हादसे में तीन की जान चली गई। शनिवार सुबह हुए हादसे ने सभी को दहला दिया। बताया जा रहा है कि बरेली बीसलपुर हाईवे पर भोर में सड़क हादसा हो गया। इसमें एक नेपाल के नागरिक समय तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक शख्स गाड़ी का चालक है। खड़ी गाड़ी के पास खड़े यात्रियों को ट्रक ने टक्कर मार दी थी।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को दिल्ली से वाहन बुक कर कुछ सवारियां बीसलपुर होते हुए नेपाल के काठमांडू जा रही थी। भादरिया मोड़ के पास कार का टायर पंचर होने के बाद गाड़ी को एक साइड में रोक कर चालक टायर का पंचर जोड़ने के लिए टायर खोल रहा था। इसी दौरान बेकाबू रफ्तार से आए ट्रक ने सड़क के किनारे खड़े कार के यात्रियों को टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही कार का चालक दिल्ली के इंदिरा नगर निवासी गणेश की मौत हो गई। जबकि एक अन्य यात्री की भी जान चली गई।

यात्री के बारे में शिनाख्त नहीं हो सकी है। दो अन्य गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यहां निखिल पुत्र करण की भी डेथ हो गई। निखिल की मां पूजा ने बताया कि बड़े बेटे अनिल की बहू अंजलि भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। परिजनों को सूचित किया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। कार को दिल्ली से बुक करके नेपाल के काठमांडू जा रहे थे। कार में अलग-अलग जगह के लोग सवार थे। बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ चंदन ने बताया कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि दो अन्य घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

