प्रेमी के साथ मिलकर अपने घर में लड़की ने करवाई लाखों की चोरी, फिर बनाई ये कहानी
पीलीभीत में एक लड़की ने अपने ही घर में लाखों की चोरी करवा ली। इसके लिए उसने अपने प्रेमी की मदद ली। उसके बाद पुलिस के सामने झूठी कहानी गढ़ दी। परिवार और पुलिस को गुमराह कर दिया।
यूपी के पीलीभीत में दो दिन पहले हुसैनापुर गांव में हुई लाखों की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। घर की युवती ने ही अपने झोलाछाप प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद अज्ञात चोरों के घर में चोरी होने का ड्रामा रच दिया। जांच पड़ताल में घटना की हकीकत सामने आने पर परिजनों के होश उड़ गए। चोरी हुए आभूषण और नकदी बरामद कर पुलिस ने युवती और झोलाछाप डाक्टर को जेल भेज दिया।
कोतवाली क्षेत्र एक गांव के व्यक्ति के घर से छह अगस्त की रात चोरी हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। इस दौरान व्यक्ति ने पुलिस को छह चोरों द्वारा घटना को अंजाम देने के बारे में बताया। बताया कि चोर घर में रखे लाखों रुपये के सोने चांदी के जेवर और दस हजार की नकदी समेट ले गए। पुलिस और एसओजी को वर्कआउट करने को लगाया गया। शनिवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि गृह स्वामी की बेटी ने अपने झोलाछाप प्रेमी प्रशेन सरकार पुत्र पारस सरकार निवासी चंदिया हजारा के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उसने प्रेमी के साथ मिलकर घर की अलमारी में रखे अपनी भाभी के आभूषण और नकदी पार कर दिए। सुबह परिजनों को अज्ञात चोरों के घटना को अंजाम देने के बारे में बताकर गुमराह कर दिया।
पुलिस ने आरोपी युवती और उसके शादीशुदा प्रेमी प्रशेन सरकार को गिरफ्तार कर लिया। एक हार, दो अंगूठी, मांग टीका, नथ, मंगलसूत्र, झाले, मांग टीका, एक जोड़ी पायल, कमर बिछुआ, करधनी, एक जोड़ी खड़ुआ, और दस हजार की नकदी बरामद कर ली गई। कोतवाल पवन कुमार पांडे ने बताया कि युवती और आरोपी प्रशेन सरकार के बीच करीब सात वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने शादी करने की योजना बना ली थी। उसके बाद घर से आभूषण और नकदी चोरी करने की घटना को अंजाम दिया। दोनों से चोरी किया हुआ शत प्रतिशत सामान बरामद हुआ है। उन्हें जेल भेजा जा रहा है।
एक दिन पहले की चोरी, दूसरे दिन बनाई कहानी
पुलिस के मुताबिक आरोपी युवती ने झोलाछाप प्रशेन सरकार को दवा देने के बहाने पांच अगस्त को घर बुलाया था। इस दौरान परिजन घर में मौजूद नहीं थे। घर की अलमारी में रखे आभूषण के बाक्स में कोड नंबर लॉक लगा हुआ था। इसका कोड आरोपी युवती, उसकी भाभी और भाई को ही पता था। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बाक्स से आभूषण और नकदी चोरी कर ली। उसके बाद आधे आभूषण उसने घर के पास पड़ी खाली जगह में गडढा खोदकर दबा दिए। अन्य आभूषण उसने प्रेमी को दे दिए।
प्रेमी के पकड़े जाने के बाद गुमराह करती रही युवती
आरोपी प्रशेन सरकार हुसैनापुर में अवैध क्लीनिक चला रहा था। पुलिस ने युवती से पूछताछ की तो उसने हरबार नई कहानी बताई। शक होने पर प्रेमी प्रशेन के पकड़े जाने के बाद पुलिस उसे लेकर युवती के घर पहुंची और चोरी किए आभूषण देने को कहा। इसके बाद भी युवती ने पुलिस को गुमराह करते हुए घर के कई स्थान पर आभूष्ण रखे होने के बारे में बताया। पहले उसने भूसे के कमरे में आभूषण ढूंढे। सख्ती करने पर उसने गड्ढे में छिपाए आभूषण निकालकर दे दिए।
चोरी करने के बाद भागने की फिराक में थे दोनों
घर में चोरी करने के बाद युवती प्रेमी प्रशेन के साथ घर से भागकर शादी करने की फिराक में थी। इसके लिए रुपयों की जरुरत थी। इस पर दोनों ने चोरी की योजना बना डाली। फिर कहानी बनाकर उस पर पर्दा डालने का प्रयास किया। योजना के अंतर्गत पूरा ड्रामा पेश किया गया। पर पुलिस ने दोनों की योजना पर पानी फेर दिया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें