प्रेमी के साथ मिलकर अपने घर में लड़की ने करवाई लाखों की चोरी, फिर बनाई ये कहानी

पीलीभीत में एक लड़की ने अपने ही घर में लाखों की चोरी करवा ली। इसके लिए उसने अपने प्रेमी की मदद ली। उसके बाद पुलिस के सामने झूठी कहानी गढ़ दी। परिवार और पुलिस को गुमराह कर दिया।

यूपी के पीलीभीत में दो दिन पहले हुसैनापुर गांव में हुई लाखों की चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। घर की युवती ने ही अपने झोलाछाप प्रेमी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद अज्ञात चोरों के घर में चोरी होने का ड्रामा रच दिया। जांच पड़ताल में घटना की हकीकत सामने आने पर परिजनों के होश उड़ गए। चोरी हुए आभूषण और नकदी बरामद कर पुलिस ने युवती और झोलाछाप डाक्टर को जेल भेज दिया।

कोतवाली क्षेत्र एक गांव के व्यक्ति के घर से छह अगस्त की रात चोरी हो गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। इस दौरान व्यक्ति ने पुलिस को छह चोरों द्वारा घटना को अंजाम देने के बारे में बताया। बताया कि चोर घर में रखे लाखों रुपये के सोने चांदी के जेवर और दस हजार की नकदी समेट ले गए। पुलिस और एसओजी को वर्कआउट करने को लगाया गया। शनिवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि गृह स्वामी की बेटी ने अपने झोलाछाप प्रेमी प्रशेन सरकार पुत्र पारस सरकार निवासी चंदिया हजारा के साथ मिलकर अपने ही घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। उसने प्रेमी के साथ मिलकर घर की अलमारी में रखे अपनी भाभी के आभूषण और नकदी पार कर दिए। सुबह परिजनों को अज्ञात चोरों के घटना को अंजाम देने के बारे में बताकर गुमराह कर दिया।

पुलिस ने आरोपी युवती और उसके शादीशुदा प्रेमी प्रशेन सरकार को गिरफ्तार कर लिया। एक हार, दो अंगूठी, मांग टीका, नथ, मंगलसूत्र, झाले, मांग टीका, एक जोड़ी पायल, कमर बिछुआ, करधनी, एक जोड़ी खड़ुआ, और दस हजार की नकदी बरामद कर ली गई। कोतवाल पवन कुमार पांडे ने बताया कि युवती और आरोपी प्रशेन सरकार के बीच करीब सात वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने शादी करने की योजना बना ली थी। उसके बाद घर से आभूषण और नकदी चोरी करने की घटना को अंजाम दिया। दोनों से चोरी किया हुआ शत प्रतिशत सामान बरामद हुआ है। उन्हें जेल भेजा जा रहा है।

एक दिन पहले की चोरी, दूसरे दिन बनाई कहानी पुलिस के मुताबिक आरोपी युवती ने झोलाछाप प्रशेन सरकार को दवा देने के बहाने पांच अगस्त को घर बुलाया था। इस दौरान परिजन घर में मौजूद नहीं थे। घर की अलमारी में रखे आभूषण के बाक्स में कोड नंबर लॉक लगा हुआ था। इसका कोड आरोपी युवती, उसकी भाभी और भाई को ही पता था। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बाक्स से आभूषण और नकदी चोरी कर ली। उसके बाद आधे आभूषण उसने घर के पास पड़ी खाली जगह में गडढा खोदकर दबा दिए। अन्य आभूषण उसने प्रेमी को दे दिए।

प्रेमी के पकड़े जाने के बाद गुमराह करती रही युवती आरोपी प्रशेन सरकार हुसैनापुर में अवैध क्लीनिक चला रहा था। पुलिस ने युवती से पूछताछ की तो उसने हरबार नई कहानी बताई। शक होने पर प्रेमी प्रशेन के पकड़े जाने के बाद पुलिस उसे लेकर युवती के घर पहुंची और चोरी किए आभूषण देने को कहा। इसके बाद भी युवती ने पुलिस को गुमराह करते हुए घर के कई स्थान पर आभूष्ण रखे होने के बारे में बताया। पहले उसने भूसे के कमरे में आभूषण ढूंढे। सख्ती करने पर उसने गड्ढे में छिपाए आभूषण निकालकर दे दिए।