नाबालिग बेटी की करवा दी शादी, माता-पिता समेत 8 के खिलाफ केस दर्ज
संक्षेप: यूपी के पीलीभीत में नाबालिग बच्ची की शादी करा देने के मामले में गांव के ही एक ग्रामीण ने तहरीर दी है। गांव वाले की तहरीर के आधार पर करेली पुलिस ने किशोरी के माता-पिता समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मुकदमे की विवचेना कर रही है।
यूपी के पीलीभीत में नाबालिग बच्ची की शादी करा देने के मामले में गांव के ही एक ग्रामीण ने तहरीर दी है। गांव वाले की तहरीर के आधार पर करेली पुलिस ने किशोरी के माता-पिता समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मुकदमे की विवचेना कर रही है। थाना करेली क्षेत्र के ग्राम लिलहर निवासी निर्मला देवी पत्नी विजयपाल ने थाना करेली में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया कि गांव के रहने वाले दाताराम पुत्र गनेशपाल ने अपनी 15 वर्षीय पुत्री की शादी अपनी पत्नी रामकली व पुत्र उमाकान्त, दामाद हसन कुमार पुत्र मंगली, उसकी पत्नी सत्यवती, दामाद का भाई राजवीर निवासी ग्राम तुर्राहा परेवा थाना बिलसंडा और दाताराम के बड़े दामाद ओमप्रकाश, पुत्री माधुरी निवासी मोहल्ला तकिया थाना पुवांया जिला शाहजहांपुर के सहयोग से श्यामू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम कनपरी थाना बिलसंडा के साथ सात जुलाई 2025 को करवा दी।
शादी का कार्यकम करेली थाना क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल पर हुआ। आरोप है कि उक्त युवक ने वर्ष 2022 में थाना बिलसंडा पर उसके पुत्र के खिलाफ अपनी पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। उस समय आरोपी ने अपनी पुत्री की उम्र खुद ही 13 वर्ष बताई थी। अब इस मामले में शादी के बाद तहरीर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्ची के स्कूल के कागजों में उसकी उम्र के अनुसार अभी वो नाबालिग है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम को बाल विवाह निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दूल्हा और दुल्हन के माता-पिता सहित आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।