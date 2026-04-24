Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Petrol Crisis: तेल खत्म होने पर एंबुलेंस रुकने से मरीज की मौत, गोरखपुर में पेट्रोल-डीजल भरवाने की लिमिट तय

Apr 24, 2026 07:11 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, बलिया/गोरखपुर
share

बलिया में बैरिया क्षेत्र के अधेड़ को अस्पताल ले जा रहे एंबुलेंस का रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। कई बाइकों से पेट्रोल निकालकर एंबुलेंस में डाला गया तब मरीज अस्पताल पहुंच सका। लेकिन देर हो चुकी थी, डॉक्टरों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया।

Petrol Crisis: तेल खत्म होने पर एंबुलेंस रुकने से मरीज की मौत, गोरखपुर में पेट्रोल-डीजल भरवाने की लिमिट तय

यूपी के बलिया में बैरिया क्षेत्र के अधेड़ को अस्पताल ले जा रहे एंबुलेंस का रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल के लिए काफी भटकने के बाद ग्राम प्रधान से लेकर एसडीएम तक गुहार लगाई लेकिन तेल नहीं मिला। आखिरकार कई बाइकों से पेट्रोल निकालकर एंबुलेंस में डाला गया तब मरीज अस्पताल पहुंच सका। लेकिन देर हो चुकी थी, डॉक्टरों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में व्यवस्था को लेकर आक्रोश व्याप्त है।

पांडेपुर निवासी 50 वर्षीय छट्ठु शर्मा को बुधवार रात करीब 10 बजे सीने में तेज दर्द उठा। परिजनों ने तुरंत जगदेवा के ग्राम प्रधान सत्येंद्र यादव को सूचना दी। प्रधान ने एक निजी एंबुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें अस्पताल भिजवाया। रास्ते में एंबुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। इसके बाद चालक टेंगरही गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचा, लेकिन चालक और परिजनों के बार-बार अनुरोध के बावजूद पंप कर्मियों ने पेट्रोल न होने की बात कहकर तेल देने से इंकार कर दिया। मामले की जानकारी ग्राम प्रधान को दी गई।

ये भी पढ़ें:पुरानी पेंशन पर इंजीनियरों को बड़ी राहत, राज्य सरकार की 11 विशेष अपीलें खारिज

प्रधान के अनुसार उन्होंने एसडीएम बैरिया को फोन कर मरीज की गंभीर हालत बताते हुए पेट्रोल की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया, लेकिन निजी एंबुलेंस होने का हवाला देते हुए मदद नहीं मिल सकी। आखिरकार चार-पांच बाइकों से पेट्रोल निकालकर एंबुलेंस में डाला गया और किसी तरह मरीज को सीएचसी सोनबरसा पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद छट्ठु शर्मा को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों और ग्राम प्रधान का कहना है कि समय पर पेट्रोल मिल गया होता तो जान बच सकती थी। एसडीएम बैरिया संजय कुशवाहा ने बताया कि ग्राम प्रधान का फोन आया था, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि एंबुलेंस में मरीज है।

ये भी पढ़ें:UP Weather: भीषण गर्मी का अलर्ट, लखनऊ का पारा 42 पार, 50 डिग्री जैसी तपिश

पेट्रोल और डीजल की लिमिट से ग्राहकों में गुस्सा

वहीं, गोरखपुर के पेट्रोल और डीजल के संकट ने लगातार चौथे दिन गुरुवार को भी ग्राहकों को परेशान किया। हालांकि पिछले दो दिनों की अपेक्षा गुरुवार की स्थिति में कुछ सुधार दिखा। फिर भी पेट्रोल और डीजल के लिए कई लोग अपने दो पहिया और चारपहिया वाहन से एक पंप दिन से दूसरे तक चक्कर लगाते रहे। वहीं, मेडिकल रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर बाइक में 100 या अधिकतम 200 रुपये और चार पहिया में 1000 रुपये के पेट्रोल की लिमिट पर ग्राहकों में गुस्सा दिखा।

पंप पर मौजूद आशीष शुक्ला ने बताया कि महराजगंज परिवार के साथ बाइक से जाना है। 100 रुपये के पेट्रोल में घर तक पहुंचना मुश्किल है। उधर, पादरी बाजार से बरगदवा के बीच दो पंप पर पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता नहीं थी। जिन पंप पर पेट्रोल उपलब्ध था, वहां गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। तेज धूप में लोग एक घंटे तक लाइन में खड़े होकर तेल मिलने का इंतजार करते रहे। धूप में पसीने से तर-बितर लोगों ने तेल नहीं मिलने से नाराजगी भी जाहिर की।

ये भी पढ़ें:पत्नी से गुजारा भत्ता मांगने वाले वकील पर 15 लाख हर्जाना, पति पर हाईकोर्ट सख्त

जिला पूर्ति अधिकारी, रामेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में डीजल-पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। जहां भी पंप ड्राई होने की शिकायत मिल रही है, वहां उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। पंप संचालकों को समय रहते इंडेंट के लिए जागरूक किया जा रहा है।

पेट्रोल खत्म होते ही की बैरिकेडिंग

बशारतपुर स्थित गोविंद राम पंप 3.40 बजे ड्राई था। बाहर रस्सी से बैरिकेडिंग कर दी गई थी। यहां के कर्मचारी ने बताया कि करीब दोपहर बाद 1.30 बजे पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है। 20 केएल का इंडेंट लगा हुआ है। देर शाम तक आ जाएगा। बशारतपुर से आगे मेडिकल कॉलेज रोड पर खजांची के पास स्थित विंध्यवासिनी माता फिलिंग स्टेशन भी दोपहर बाद 3.50 बजे ड्राई था। यहां भी रस्सी से बैरिकेडिंग की गई थी। मैनेजर ने बताया कि सुबह करीब 10.30 बजे पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया था। इंडेंट लगा हुआ है शाम 7 बजे तक आने की उम्मीद है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Gorakhpur News Up News Balia News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।