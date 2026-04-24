Petrol Crisis: तेल खत्म होने पर एंबुलेंस रुकने से मरीज की मौत, गोरखपुर में पेट्रोल-डीजल भरवाने की लिमिट तय

बलिया में बैरिया क्षेत्र के अधेड़ को अस्पताल ले जा रहे एंबुलेंस का रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। कई बाइकों से पेट्रोल निकालकर एंबुलेंस में डाला गया तब मरीज अस्पताल पहुंच सका। लेकिन देर हो चुकी थी, डॉक्टरों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया।

यूपी के बलिया में बैरिया क्षेत्र के अधेड़ को अस्पताल ले जा रहे एंबुलेंस का रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल के लिए काफी भटकने के बाद ग्राम प्रधान से लेकर एसडीएम तक गुहार लगाई लेकिन तेल नहीं मिला। आखिरकार कई बाइकों से पेट्रोल निकालकर एंबुलेंस में डाला गया तब मरीज अस्पताल पहुंच सका। लेकिन देर हो चुकी थी, डॉक्टरों ने अधेड़ को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में व्यवस्था को लेकर आक्रोश व्याप्त है।

पांडेपुर निवासी 50 वर्षीय छट्ठु शर्मा को बुधवार रात करीब 10 बजे सीने में तेज दर्द उठा। परिजनों ने तुरंत जगदेवा के ग्राम प्रधान सत्येंद्र यादव को सूचना दी। प्रधान ने एक निजी एंबुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें अस्पताल भिजवाया। रास्ते में एंबुलेंस का पेट्रोल खत्म हो गया। इसके बाद चालक टेंगरही गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचा, लेकिन चालक और परिजनों के बार-बार अनुरोध के बावजूद पंप कर्मियों ने पेट्रोल न होने की बात कहकर तेल देने से इंकार कर दिया। मामले की जानकारी ग्राम प्रधान को दी गई।

प्रधान के अनुसार उन्होंने एसडीएम बैरिया को फोन कर मरीज की गंभीर हालत बताते हुए पेट्रोल की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया, लेकिन निजी एंबुलेंस होने का हवाला देते हुए मदद नहीं मिल सकी। आखिरकार चार-पांच बाइकों से पेट्रोल निकालकर एंबुलेंस में डाला गया और किसी तरह मरीज को सीएचसी सोनबरसा पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद छट्ठु शर्मा को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों और ग्राम प्रधान का कहना है कि समय पर पेट्रोल मिल गया होता तो जान बच सकती थी। एसडीएम बैरिया संजय कुशवाहा ने बताया कि ग्राम प्रधान का फोन आया था, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि एंबुलेंस में मरीज है।

पेट्रोल और डीजल की लिमिट से ग्राहकों में गुस्सा वहीं, गोरखपुर के पेट्रोल और डीजल के संकट ने लगातार चौथे दिन गुरुवार को भी ग्राहकों को परेशान किया। हालांकि पिछले दो दिनों की अपेक्षा गुरुवार की स्थिति में कुछ सुधार दिखा। फिर भी पेट्रोल और डीजल के लिए कई लोग अपने दो पहिया और चारपहिया वाहन से एक पंप दिन से दूसरे तक चक्कर लगाते रहे। वहीं, मेडिकल रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर बाइक में 100 या अधिकतम 200 रुपये और चार पहिया में 1000 रुपये के पेट्रोल की लिमिट पर ग्राहकों में गुस्सा दिखा।

पंप पर मौजूद आशीष शुक्ला ने बताया कि महराजगंज परिवार के साथ बाइक से जाना है। 100 रुपये के पेट्रोल में घर तक पहुंचना मुश्किल है। उधर, पादरी बाजार से बरगदवा के बीच दो पंप पर पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता नहीं थी। जिन पंप पर पेट्रोल उपलब्ध था, वहां गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। तेज धूप में लोग एक घंटे तक लाइन में खड़े होकर तेल मिलने का इंतजार करते रहे। धूप में पसीने से तर-बितर लोगों ने तेल नहीं मिलने से नाराजगी भी जाहिर की।

जिला पूर्ति अधिकारी, रामेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में डीजल-पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। जहां भी पंप ड्राई होने की शिकायत मिल रही है, वहां उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। पंप संचालकों को समय रहते इंडेंट के लिए जागरूक किया जा रहा है।