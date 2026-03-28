पेट्रोल संकट: रिकॉर्ड बिक्री से इलेक्ट्रिक वाहनों का भी स्टॉक खत्म, बैटरी वाली साइकिल की डिमांड

पेट्रोल-डीजल की किल्लत को देखते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अभी इंतजार करना पड़ सकता है। यूपी के गोरखपुर में विभिन्न कंपनियों के शोरूम में इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्टॉक खत्म हो चुका है।

पेट्रोल-डीजल की किल्लत को देखते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अभी इंतजार करना पड़ सकता है। यूपी के गोरखपुर में विभिन्न कंपनियों के शोरूम में इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्टॉक खत्म हो चुका है। कुछ पार्ट के चीन से आयात होने के चलते रुपये जमा करने के बाद भी डीलरों को स्कूटर की डिलिवरी नहीं हो रही है। अमूमन हर महीने 250 से 300 इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री होती है लेकिन पेट्रोल के किल्लत के बीच पिछले 10 दिनों में 250 से अधिक इलेक्ट्रिक स्कूटर बिक गए हैं।

गुरुंग चौराहे से लेकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी तक तीन प्रमुख ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम है। सभी शोरूम में खरीदारों को निराशा ही मिल रही है। डीपी मोटर्स के एमडी नितिन मातनहेलिया का कहना है कि दो प्रमुख ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटर का स्टॉक खत्म हो गया है। लोग कह रहे हैं कि एडवांस जमा कर लीजिए। जब आएगा तो डिलिवरी हो जाएगी। जितना स्कूटर दो महीने में बिकता है उतना पिछले 10 दिनों में बिक चुका है,जिन्होंने पहले से इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की प्लानिंग कर रखी है उन्हें खरीदारी मुफीद लग रही है।

इलेक्ट्रिक कार की डिमांड बढ़ी: बरगदवा में प्रमुख ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटरों के विक्रेता चिराग मंझानी का कहना है कि वर्तमान में स्टॉक में एक भी स्कूटर स्टॉक में नहीं है। सप्ताह भर पहले ही कंपनी को डिमांड भेज दी गई है लेकिन अभी तक डिलिवरी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि कुछ पार्ट चीन से आयात होते हैं। उसकी किल्लत से डिमांड और सप्लाई में दिक्कत आ रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ ही इलेक्ट्रिक कार की डिमांड भी बढ़ गई है। एक प्रमुख ब्रांड की छह लाख में आ रही छोटी कार का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है।