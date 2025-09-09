UP PET में सॉल्वर गिरोह के सरगना मेडिकल अफसर समेत 3 गिरफ्तार, सॉल्वरों को देता था 25 हजार

यूपी पुलिस ने पीईटी सॉल्वर गिरोह के सरगना डॉ. अमित गुप्ता समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर बलिया जिले में एक सीएचसी में बतौर मेडिकल अफसर तैनात है। पूछताछ में पता चला कि वह पांच साल से सॉल्वर गिरोह चला रहा था

पुलिस ने पीईटी सॉल्वर गिरोह के सरगना डॉ. अमित गुप्ता समेत तीन को गिरफ्तार किया है। अमित गुप्ता बलिया के बांसडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में बतौर मेडिकल अफसर तैनात है। पूछताछ में पता चला कि वह पांच साल से सॉल्वर गिरोह चला रहा था। गौतमपल्ली, विकासनगर और इंदिरानगर के तीन परीक्षा केंद्रों पर दो सॉल्वरों को बैठाया था। अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपये और सॉल्वरों को 25 हजार देता था।

पुलिस उपायुक्त मध्य आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक गिरफ्तार डॉ. अमित गुप्ता मऊ जनपद के घोसी इलाके के सोनाडीह का रहने वाला है। वहीं, गिरफ्तार सॉल्वरों में बिहार के शेखपुरा कसार के ससवहान का रवीश कुमार और जमुई जिले के खैरा अमारी का विकास कुमार है। आरोपियों के पास से चार मोबाइल फोन, दो कूटरचित प्रवेशपत्र, मूल ओएमआर की कार्बन कापी और एक कूटरचित आधार कार्ड बरामद हुआ है।

आरोपियों खिलाफ गौतमपल्ली थाने में स्टेटिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार वर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। उसके आधार पर अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है।

40 हजार में सौदा अयोध्या में कैंट थाना क्षेत्र के राजकीय महिला पॉलीटेक्निक केंद्र पर दूसरे के नाम पर पीईटी दे रहे बिहार निवासी रोशन कुमार को रविवार को पकड़ा गया था। उसने खुलासा किया है कि दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के एवज में 40 हजार रुपये में सौदा हुआ था। परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद रकम का भुगतान किया जाना था।