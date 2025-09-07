up pet exam candidate left exam centre half an hour before exam case filed against 3 including 2 invigilators UP PET Exam: परीक्षा केंद्र से आधा घंटा पहले ही निकल गया अभ्यर्थी, 2 कक्ष निरीक्षकों समेत 3 पर केस, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP PET Exam: परीक्षा केंद्र से आधा घंटा पहले ही निकल गया अभ्यर्थी, 2 कक्ष निरीक्षकों समेत 3 पर केस

UP PET Exam: परीक्षा केंद्र से आधा घंटा पहले ही निकल गया अभ्यर्थी, 2 कक्ष निरीक्षकों समेत 3 पर केस

देवरिया में अशोक इंटरमीडिएट कॉलेज डुमरी रामपुर कारखाना को पेट परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। शनिवार को द्वितीय पाली की परीक्षा में प्रवीण कुमार यादव नाम का अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा दे रहा था। परीक्षा समाप्त होने के करीब आधा घंटा पहले ही उसने अपना OMR भर लिया था।

Ajay Singh संवाददाता, रामपुर कारखाना (देवरिया)Sun, 7 Sep 2025 12:49 PM
UP PET Exam: परीक्षा केंद्र से आधा घंटा पहले ही निकल गया अभ्यर्थी, 2 कक्ष निरीक्षकों समेत 3 पर केस

UP PET Exam: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा (पेट) में समय से पूर्व ओएमआर जमा कर एक अभ्यर्थी तबीयत खराब होने का बहाना बना कर प्रश्नपत्र के साथ परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गया। यह घटना देवरिया जिले के रामपुर कारखाना क्षेत्र स्थित अशोक इंटरमीडिएट कॉलेज डुमरी में शनिवार को द्वितीय पाली की परीक्षा के दौरान हुई। इस मामले में केंद्र व्यवस्थापक की तहरीर पर पुलिस ने अभ्यर्थी और दो कक्ष निरीक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। परीक्षा केंद्र पर बरती गई इस लापरवाही का मामला सामने आते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।

अशोक इंटरमीडिएट कॉलेज डुमरी रामपुर कारखाना को पेट परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। शनिवार को द्वितीय पाली की परीक्षा में प्रवीण कुमार यादव नाम का अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा दे रहा था। परीक्षा समाप्त होने के करीब आधा घंटा पहले ही उसने अपना ओएमआर भर लिया था। प्रश्न पत्र हल करने के बाद उसने कक्ष निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह और सुरेंद्र प्रसाद से अपनी तबीयत खराब होने की बात कही। दोनों कक्ष निरिक्षकों को झांसे में लेकर अभ्यर्थी आधा घंटा पहले ही प्रश्नपत्र के साथ परीक्षा केंद्र से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद इस बात की जानकारी होते ही परीक्षा केंद्र पर हड़कंप पहुंच गया।

अभ्यर्थी की केंद्र से लेकर चौराहे तक तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इस मामले में देर शाम केंद्र व्यवस्थापक देवेंद्र नाथ तिवारी ने आरोपी अभ्यर्थी प्रवीण कुमार यादव और दोनों कक्ष निरीक्षकों के खिलाफ तहरीर दिया। रामपुर कारखाना पुलिस ने देर रात तीनों आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अध्यादेश 2024 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। थानाध्यक्ष अभिषेक राय ने बताया कि एक अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र से समय पूर्व ही प्रश्नपत्र के साथ निकल जाने की तहरीर मिली थी। मामले में अभ्यर्थी औा दो कक्ष निरीक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है।

आधा दर्जन अभ्यर्थी सड़क हादसे में घायल

पीईटी की परीक्षा देने जा रहे आधा दर्जन अभ्यर्थी सड़क हादसे में घायल हो गए। रविवार की सुबह परीक्षार्थियों से भरी कमांडर जीप स्टेरिंग लॉक होने की वजह से खड़ी टेंपो से भिड़ गयी। परीक्षार्थीयों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे लोगों ने सभी को बाहर निकाल कर इलाज के लिये देवरिया भिजवाया।

तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर चौराहे पर रविवार की सुबह पीईटी की परीक्षा दिलाने ले जा रही परीक्षार्थियों से भरी एक कमांडर जीप अनियंत्रित होकर खड़ी आरो के पानी पहुंचाने वाले टेंपो से टकरा गयी। हादसे में गाड़ी में बैठे कुशीनगर के कसया निवासी इरशाद अंसारी, रामकोला निवासी साक्षी, फाजिलनगर की गीता सहित करीब आधा दर्जन परीक्षार्थी घायल हो गए। घायलों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे चौराहे के लोग सभी को बाहर निकालकर प्राइवेट वाहन से इलाज के लिए देवरिया भिजवाए।उधर सूचना पाकर पहुंची पुलिस क्षतिग्रस्त वाहनों को थाने लाकर जांच में जुट गई। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया कि एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। सभी घायल जिला अस्पताल चले गए थे।

