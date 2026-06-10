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यूपी : पार्टी- फंक्शन से पहले लेनी होगी इजाजत, नियम लागू करने की तैयारी में ये नगर निगम; शर्तें भी लगेंगी

Ajay Singh राजीव दत्त पांडेय, गोरखपुर
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नए नियमों के तहत 100 या उससे अधिक मेहमानों वाले किसी भी कार्यक्रम के लिए आयोजक को कम से कम 3 दिन पहले नगर निगम को लिखित सूचना देकर अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। आयोजन स्थल, अनुमानित अतिथि संख्या और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था बताना होगा। नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

यूपी : पार्टी- फंक्शन से पहले लेनी होगी इजाजत, नियम लागू करने की तैयारी में ये नगर निगम; शर्तें भी लगेंगी

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नगर निगम जल्द ही केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम‑2026 को लागू करेगा। शहर में साफ-सफाई की व्यवस्था को ठीक करने के लिए नगर निगम सदन की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव आएगा। नए नियमों के तहत अब बड़े आयोजनों के साथ-साथ घरों में होने वाले बर्थ‑डे, सगाई, फेयरवेल और कॉलोनी फंक्शन जैसे छोटे कार्यक्रमों पर भी नगर निगम की नज़र रहेगी।

सोमवार को महापौर डॉ मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, उपसभापति पवन त्रिपाठी, नगर आयुक्त अजय जैन और अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने इस विषय पर पार्षदों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में बताया गया कि नए नियमों के तहत 100 या उससे अधिक मेहमानों वाले किसी भी कार्यक्रम के लिए आयोजक को कार्यक्रम से कम से कम 3 दिन पहले नगर निगम को लिखित सूचना देकर अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। आयोजन स्थल, अनुमानित अतिथि संख्या और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था बताना होगा। नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

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कार्यशाला में पार्षदों से इस नए नियमों के अनुपालन के लिए सहयोग मांगा गया। नगर आयुक्त अजय जैन ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य आयोजनों और घरेलू स्रोतों से निकलने वाले कचरे पर नियंत्रण रखना और नागरिकों की जवाबदेही तय करना है। बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने, खुले में कचरा फेंकने या जलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महापौर डॉ मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने पार्षदों एवं नागरिकों से अनुरोध किया वे अपने कार्यक्रमों के संबंध में समय पर सूचना दें। कचरा अलग‑अलग रखकर नगर निगम की व्यवस्था का सहयोग करें।

चार हिस्सों में करना होगा कचरा विभाजन

नगर निगम ने हर घर और व्यावसायिक संस्था को कचरे को चार अलग‑अलग श्रेणियों में बांट कर रखने का निर्देश दिया है। गीला कचरा: रसोई का भोजन, फल‑सब्जियों के छिलके, हरी पत्तियाँ। सूखा कचरा: रद्दी कागज, गत्ते, प्लास्टिक, धातु, कांच की बोतलें, फटे कपड़े। निटरी कचरा: डायपर, सैनिटरी नैपकिन, टिश्यू, घरेलू स्तर का मेडिकल वेस्ट। घरेलू ई‑वेस्ट: मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, घरेलू केमिकल, एक्सपायर्ड दवाइयां।

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छंटनी न होने पर देना होगा जुर्माना

नियमों के उल्लंघन पर सख्त दंड का प्रावधान रखा गया है। खासकर 100 किलोग्राम से अधिक कचरा उत्पन्न होने वाले मामलों में अलग‑अलग श्रेणियों में न देने पर 150 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। बल्क वेस्ट जेनरेशन की श्रेणी के लिए नगर निगम ने बड़े परिसर की परिभाषा तय की है। मसलन 1000 के करीब आवासीय, व्यावसायिक और सरकारी परिसरों इस दायरे में आएंगे। कुल फ्लोर एरिया 20,000 वर्ग मीटर या अधिक वाले आवासीय भवन 5000 वर्ग मीटर या अधिक एरिया के होटल/रेस्टोरेंट, ऐसे स्थान जो प्रतिदिन 100 किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र करते हैं।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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