यूपी में PCS अधिकारी ने फांसी लगाकर जान दी, पत्नी से झगड़े के बाद उठाया आत्मघाती कदम

यूपी में पीसीएस अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आशीष की तैनाती आमजगढ़ में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर थी। पत्नी से फोन पर झगड़े के बाद प्रतापगढ़ स्थित घर पर उन्होंने जान दी है।

यूपी में पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर पीसीएस अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आशीष ने प्रतापगढ़ स्थित घर पर फांसी लगाई। उनकी तैनाती इस समय आजमगढ़ में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर थी। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पत्नी से फोन पर झगड़े के बाद गुरुवार की सुबह उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। आशीष के परिवार का आरोप है कि उनकी पत्नी और ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। इसके कारण पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।

नगर कोतवाली क्षेत्र के पूरे केशवराय के रहने वाले आशीष कुमार सिंह (40) आजमगढ़ में जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात थे। वह शनिवार को छुट्टी लेकर अपने घर आए थे। उनकी पत्नी क्षमता सिंह अपने मायके सुल्तानपुर में थीं। गुरुवार की सुबह जब आशीष ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी का फोन आया। वह उनसे तेज आवाज में बात करते हुए घर के बाहर निकले और फिर तेजी से लौटकर अपने कमरे में चले गए।

परिवार के सदस्यों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा होता रहता था। करीब 15-20 मिनट तक जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उनके छोटे भाई रोहित ने खिड़की से झांक कर देखा। उन्होंने देखा कि आशीष का शव गमछे के सहारे फंदे से लटक रहा था। रोहित ने तुरंत शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा और शव को नीचे उतारा।

दस साल पहले हुई थी शादी, पांच साल का बेटा आशीष की शादी करीब 10 साल पहले सुल्तानपुर की क्षमता सिंह से हुई थी और उनका एक 5 साल का बेटा भी है। पिछले दो सालों से पति-पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था। पत्नी अपने मायके में रह रही थी। करीब तीन महीने से यह विवाद और भी बढ़ गया था, जिससे आशीष काफी परेशान रहते थे।

आशीष के चाचा और पूर्व प्रधान शिवजीत सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी और ससुराल वाले उन्हें परेशान कर रहे थे। इसके कारण उन्होंने यह कदम उठाया। वहीं, कुछ अन्य लोगों ने बताया कि आशीष की पत्नी उन पर शराब पीकर मारपीट करने का आरोप लगाती थी।

सीओ सिटी प्रशांत राज हुड्डा के अनुसार आजमगढ़ में तैनात समाज कल्याण अधिकारी आशीष ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उन्होंने बताया कि मामले में पत्नी से विवाद का मामला सामने आ रहा है और परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।