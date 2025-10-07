UP PCS exam: CCTV cameras will be installed at centers, DM issues strict instructions to officials पीसीएस परीक्षा केंद्रों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP PCS exam: CCTV cameras will be installed at centers, DM issues strict instructions to officials

UP PCS exam: सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) और क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 12 अक्तूबर को होगी। इसको लेकर डीएम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 08:54 AM
UP PCS exam: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) और क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 12 अक्तूबर को होगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। लखनऊ डीएम की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के साथ सोमवार को बैठक हुई। जिलाधिकारी विशाख जी ने लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन में आयोजित बैठक में सभी केंद्र व्यवस्थापकों, सह-केंद्र व्यवस्थापकों, नोडल अधिकारियों और सेक्टर मजिस्ट्रेट को अंतिम दिशा-निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार यूपी पीसीएस परीक्षा में जनपद लखनऊ में कुल 27,456 अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं जिनके लिए 59 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए 59 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 59 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। परीक्षा दो पाली में कराई जाएगी। प्रथम पाली सुबह 09:30 बजे से दिन के 11:30 बजे तक ओर द्वितीय पाली दिन में 02:30 बजे से सायं 04:30 बजे तक चलेगी। परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग की गाइडलाइंस का पालन कराएं, किसी भी प्रकार की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। पेपर पुलिस अभिरक्षा में सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाएंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं।केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों के मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था कराई जाएगी। बैठक में उप सचिव लोक सेवा आयोग विवेक श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी नागरिक आपूर्ति ज्योति गौतम, जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश सिंह व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

Up News UP News Today Lucknow News
