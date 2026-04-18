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चुनाव आयोग नाराज, यूपी के इस जिले में 8.48 लाख डुप्लीकेट वोटर का फिर होगा सत्यापन

Apr 18, 2026 02:05 pm ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेली
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UP Panchayat Voter List: पंचायत निर्वाचन नामावली में समान रूप से प्रदर्शित 9,18,288 डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन कार्य को निर्वाचन आयोग ने गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया। अब भी बरेली जिले की सूची में 848441 डुप्लीकेट वोटर हैं।

चुनाव आयोग नाराज, यूपी के इस जिले में 8.48 लाख डुप्लीकेट वोटर का फिर होगा सत्यापन

UP Panchayat Voter List: पंचायत निर्वाचन नामावली में समान रूप से प्रदर्शित 9,18,288 डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन कार्य को निर्वाचन आयोग ने गुणवत्तापूर्ण नहीं पाया। अब भी बरेली जिले की सूची में 848441 डुप्लीकेट वोटर हैं। आयोग ने एक बार फिर इनके सत्यापन का निर्देश दिया है।

पंचायत चुनाव की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्य के दौरान पिछले वर्ष नवंबर में ब्लॉक स्तर पर बीएलओ ने कुल 3,94,886 डुप्लीकेट वोटर ट्रेस किए थे, इनमें से अधिकतर वोटर ऐसे थे, जिनके नाम, पिता का नाम और लिंग दो या दो से अधिक बार दर्ज था। सत्यापन के बाद इनको वोटर लिस्ट से हटाया गया।

इसके बाद जिले में ब्लॉक स्तर पर 9,18,288 ऐसे संभावित डुप्लीकेट मतदाता मिले जिनका नाम, पिता, पति, माता का नाम एवं लिंग समान है। सत्यापन के दौरान 69,877 वोटर ही डुप्लीकेट पाए गए। इन नाम को हटाकर 22 अप्रैल को अंतिम सूची जारी करने की तैयारी थी मगर उससे पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर स्पष्ट कर दिया कि संबंधित अधिकारियों ने गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं किया।

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इस कारण ग्राम पंचायत वार एक से अधिक बार अंकित मतदाताओं के नाम की संख्या काफी अधिक है। इसलिए दोबारा से सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। जिले में इस समय 2,24,213 मतदाता ऐसे हैं जिनका एक से अधिक बार नाम लिखा है, जबकि 8,23,441 मतदाता ऐसे पाए गए जिनका नाम, पिता, पति, माता का नाम एवं लिंग समान है।

अब 28 मई तक चलेगा सत्यापन कार्य

आयोग का निर्देश मिलने के बाद डीएम ने मतदाताओं के सत्यापन के लिए आदेश जारी किया है। 21 अप्रैल से 28 मई तक डुप्लीकेशन और कंप्यूटरीकरण की कार्रवाई होगी। 29 मई से 9 जून तक मतदान केंद्र का क्रमांकन, वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग आदि का कार्य किया जाएगा। 10 जून को मतदाता सूची का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन होगा।

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10 जून को जारी होगी वोटर लिस्ट

यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 22 अप्रैल की बजाए अब 10 जून को जारी होगी। 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल पूरा होगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पंचायतों में अब प्रशासक बैठाए जाएंगे। आयोग की ओर से 23 दिसंबर 2025 को अनंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की गयी थी। इसमें 12.69 करोड़ मतदाता थे।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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