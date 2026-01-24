यूपी पंचायत चुनाव इस साल नहीं होंगे? क्यों गहराने लगी आशंका, क्या-क्या आ रहीं दिक्कतें

संक्षेप: यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां करने का दावा तो किया जा रहा है लेकिन परिस्थितियां कुछ और ही कहानी कह रही हैं। कई तरह की दिक्कतें फिलहाल पंचायत चुनाव को अगले विधानसभा चुनाव तक टलने की ओर इशारा कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सियासत का सबसे बड़ा उत्सव माना जाने वाला 'त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव' क्या इस साल टल सकता है? यह सवाल अब सियासी गलियारों में तैरने लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग मई-जून 2026 तक चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है, लेकिन कई ऐसे तकनीकी और प्रशासनिक पेच फंसते नजर आ रहे हैं, जो इन चुनावों को आगे की ओर धकेल सकते हैं। इन तकनीकी पेच के साथ ही भाजपा-सपा दोनों दलों के वरिष्ठ नेता भी अंदरखाने की बैठकों में यही कहते सुने जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद ही पंचायतों के चुनाव होने चाहिए। इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उसे काटा नहीं जा सकता है।

जनगणना और हाउस लिस्टिंग का बड़ा रोड़ा पंचायत चुनाव समय पर कराने में सबसे बड़ी दिक्कत केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 'जनगणना 2027' को लेकर शुरू हो रही कवायद है। जनगणना का पहला चरण यानी 'हाउस लिस्टिंग' अप्रैल 2026 से शुरू होना है। जनगणना एक विशाल राष्ट्रीय प्रक्रिया है जिसमें लाखों शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। चूंकि पंचायत चुनाव में भी यही कर्मचारी तैनात होते हैं, इसलिए एक ही समय पर दो बड़े काम कराना प्रशासन के लिए लगभग असंभव होगा।

परिसीमन और पुनर्गठन की अधूरी प्रक्रिया प्रदेश में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया अभी जारी है। कई ग्राम पंचायतों को नगर निगम या नगर पालिकाओं में शामिल किया गया है। इसके चलते वार्डों की संख्या और सीमाओं में बदलाव होना है। जब तक वार्डों का अंतिम निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक आरक्षण और वोटर लिस्ट का काम अंतिम रूप नहीं ले सकता है।

आरक्षण का नया 'आधार वर्ष' चुनाव में देरी की एक प्रमुख वजह आरक्षण का नया फॉर्मूला भी है। चर्चा है कि इस बार 2021 के आरक्षण को ही आधार माना जाए या कोई नया चक्रानुक्रम (Rotation) लागू किया जाए। ओबीसी आरक्षण के लिए 'डेडीकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन' की रिपोर्ट और जातीय जनगणना की बढ़ती मांग ने सरकार को फूंक-फूंक कर कदम रखने पर मजबूर कर दिया है। पिछले चुनाव में इसे लेकर सरकार को फजीहत का सामना करना पड़ा था। पिछड़ा वर्ग के नाम पर विपक्ष को सरकार पर हमले करने का मौका मिला था।

विधानसभा चुनाव 2027 का साया राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2027 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ही विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव में अपनी ऊर्जा झोंकने से हिचक रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि गांव की राजनीति में ब्लाक और जिला पंचायत स्तर पर बड़ी संख्या में टिकट के दावेदार सामने आएंगे। एक नेता को टिकट दिया जाएगा और बड़ी संख्या में नेता नाराज होंगे। इससे पार्टी को जमीनी स्तर पर नुकसान की आशंका गहरा रही है।