यूपी पंचायत चुनाव से निकलेगा विधानसभा जीत का रास्ता, बीजेपी प्रदेश महामंत्री धर्मपाल बोले

भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने क्षेत्र, जिला, आयोजन समिति,अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्षों, आईटी सेल के प्रतिनिधियों संग बैठक करके अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। हर एक से कहा कि जल्द ही यूपी पंचायत और स्नातक एमएलसी के चुनाव होंगे। इन्हीं चुनाव के नतीजों से होकर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की जीत का रास्ता निकलेगा। इस कारण हर कोई गिला-शिकवा भुला पार्टी मिशन-2027 में कमल खिलाने को जुट जाएं। क्षेत्र,जिला और अन्य अनुसूचित,पिछड़े मोर्चों संग समन्वय बना पगडंडी से गुजरकर हर मतदाता तक पहुंचे। पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों को पहुंचाएं। इस अभियान को अपना मान करें तो अबकी बार पंचायत, स्नातक एमएलसी चुनाव में जीजान से जुट जाएं। जिलाध्यक्षों की क्लास लगाते हुए कहा कि अभी तक मंडल घोषित नहीं हुए हैं। समन्वय बना बचे मंडल घोषित करें। क्षेत्रीय दफ्तर परिसर में पौधरोपण के बाद विपक्षियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मतदाता सूची को लेकर जो विपक्षी भ्रम फैला रहे हैं। सतर्कता से इससे बचकर आमजनों तक सच्चाई पहुंचाएं।