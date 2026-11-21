यूपी में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसे लेकर स्थिति अब साफ हो गई है। पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। ओबीसी आरक्षण तय करने वाले आयोग और प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर योगी सरकार जल्द शासनादेश जारी करने वाली है। उच्च स्तर पर फाइल को अनुमोदित कर दिया गया है।

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे । अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानों का कार्यकाल छह माह बढ़ाने का शासनादेश जल्द जारी किया जाएगा। उच्च स्तर पर फाइल को अनुमोदित कर दिया गया है। अब आयोग 18 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। बीते बुधवार को कैबिनेट ने अध्यादेश लाने की मंजूरी मिलने के बाद अब तेजी से शासकीय औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं ।

निर्धारित छह महीने में आयोग का काम पूरा नहीं होने पर शासन ने आयोग और प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अनुमोदन के लिए भेजी थी। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 18 मई 2026 को पांच सदस्यीय आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम औतार सिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था । आयोग अभी 23 जिलों का भ्रमण नहीं कर पाया है । अब कार्यकाल बढ़ने से बचा काम पूरा होगा और फिर रिपोर्ट आएगी।

बोले थे राजभर-विधानसभा से पहले नहीं होने दूंगा पंचायत चुनाव पंचायत चुनाव को लेकर हाल में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर का एक बयान काफी चर्चा में आया था। उन्होंने संकेत दिए थे कि पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए गठित आयोग काम पूरा करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग करेगा। एक जनसभा में राजभर ने कहा था कि आयोग कोर्ट जा रहा है। वो कहेगा कि हम 50 जिले का काम कर चुके हैं अभी 25 जिले का बाकी है। इसके लिए वो तीन महीने का समय मांगेगा। इसमें ओमप्रकाश राजभर क्या कर पाएंगे। हम तो चाहते हुए भी चुनाव नहीं करा पाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चत नहीं हो जाता तब तक वह पंचायत चुनाव नहीं होने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि यूपी में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे।