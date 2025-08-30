UP Panchayat elections: What are the preparations of Jayant Chaudhary party RLD ? Will field such candidates यूपी पंचायत चुनाव के लिए जयंत की पार्टी RLD की क्या हैं तैयारियां? ऐसे प्रत्याशियों को उतारेगी मैदान में, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी पंचायत चुनाव के लिए जयंत चौधरी पार्टी आरएलडी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। पार्टी ने पूरा प्लान तैयार किया है। पार्टी ने तय किया है कि इस चुनाव में वही कार्यकर्ता पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाएंगे, जिन्होंने लगातार पार्टी के लिए संघर्ष किया है और जनता से गहरा जुड़ाव रखते हैं।

Deep Pandey लखनऊ, हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 06:43 AM
जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने यूपी पंचायत चुनावों को लेकर अपनी रणनीति और तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी आगामी पंचायत चुनाव केवल संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के बल पर लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि पंचायत चुनाव लोकतंत्र की असली नींव हैं और इनमें वही प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए जो गांव, किसान, मजदूर, महिला और युवा वर्ग की आवाज़ को मजबूती से उठा सकें। इसीलिए तय किया गया है कि इस चुनाव में वही कार्यकर्ता पार्टी के प्रत्याशी बनाए जाएंगे, जिन्होंने लगातार पार्टी के लिए संघर्ष किया है और जनता से गहरा जुड़ाव रखते हैं।

प्रदेश को 10 जोनों में विभाजित किया गया है। साथ ही, प्रत्येक जिले में 5 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। यह समिति स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन करेगी और योग्य प्रत्याशियों के चयन में अहम भूमिका निभाएगी। पंचायत चुनावों की तैयारियों के कुशल संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर एक विशेष समिति का गठन किया गया है। जिसके संयोजक का दायित्व रालोद के राष्ट्रीय सचिव डॉ. कुलदीप उज्जवल को सौंपा गया है। समिति में रोहित प्रताप, मोहम्मद जैद, विकास कादियान, संतोष सिंह और हवलदार यादव सदस्य बनाए गएहैं। यह समिति पूरे प्रदेश का भ्रमण कर पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायज़ा लेगी और उन्हें व्यवस्थित करेगी। 30 अगस्त को दोपहर 3 बजे लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है।

इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय करेंगे। बैठक में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे, पंचायत चुनाव समिति के संयोजक एवं सदस्य, सभी दस क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। इस बैठक का उद्देश्य पंचायत चुनावों में पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देना, कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित करना और संगठन को अधिक सक्रिय बनाना है। पार्टी का विश्वास है कि सामूहिक प्रयास और ईमानदार टीमवर्क के बल पर राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनावों में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगा।

