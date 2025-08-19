UP Panchayat elections Voter revision work begins all districts from 19 August Tehsildar SDM-ADM given responsibility यूपी पंचायत चुनाव : सभी जिलों में आज से शुरू होगा ये काम, तहसीलदार, SDM-ADM को मिली जिम्मेदारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Panchayat elections Voter revision work begins all districts from 19 August Tehsildar SDM-ADM given responsibility

यूपी पंचायत चुनाव : सभी जिलों में आज से शुरू होगा ये काम, तहसीलदार, SDM-ADM को मिली जिम्मेदारी

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों जोरों-शोरों से चल रही हैं। 19 अगस्त से मंगलवार से मतदाता पुनरीक्षण कार्य भी शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। 

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मेरठTue, 19 Aug 2025 10:13 AM
यूपी पंचायत चुनाव : सभी जिलों में आज से शुरू होगा ये काम, तहसीलदार, SDM-ADM को मिली जिम्मेदारी

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों जोरों-शोरों से चल रही हैं। 19 अगस्त से मंगलवार से मतदाता पुनरीक्षण कार्य भी शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। बीएलओ मतदाताओं से संपर्क करके उनके नाम, पते, उम्र लिंग की जानकारी एकत्र करेंगे। साथ ही ही 18 साल की उम्र पूरी कर चुके नए वोटों का नाम भी सूची में शामिल करेंगे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। सभी जिलों के डीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी की तैनाती कर दी है।

अफसरों के मुताबिक यह मतदाता पुनरीक्षण अभियान 29 सितंबर तक चलेगा। अगले साल 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा, जिसके आधार पर 2026 में पंचायत चुनाव होगा। डीएम की ओर से जारी सूचना के अनुसार मेरठ जिले की तीनों तहसील, 12 ब्लॉक और 479 ग्राम पंचायतों में 19 अगस्त से 29 सितंबर तक मतदाता पुनरीक्षण कार्य होगा। इसके लिए प्रशासन के स्तर से 917 बीएलओ, 92 सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है। सभी बीडीओ, तहसीलदार, एसडीएम और एडीएम प्रशासन को जिम्मेदारी सौंपी है। एसडीएम, तहसीलदार अपने-अपने स्तर से निगरानी करेंगे।

जिले में 2021 में 13.38 लाख मतदाता थे

2021 पंचायत चुनाव के समय मेरठ जिले के 479 ग्राम पंचायतों में 13,38181 मतदाता थे, 866 मतदान केन्द्रों के 2346 बूथों पर मतदान किया था। इसी मतदाता सूची के आधार पर पुनरीक्षण होगा।

जिले में इस तरह है पंचायतों की स्थिति

ब्लॉकग्राम पंचायत मतदाता (2021) के अनुसार
जानीखुर्द 441,28,986
रोहटा 391,02,928
मेरठ 21 58,228
रजपुरा 451,53,311
खरखौदा 301,00,819
माछरा 421,15,611
मवाना 471,10,131
हस्तिनापुर 46 92,988
परीक्षितगढ़ 54 1,35,374
सरधना 39 1,23,143
सरुरपुर 271,03,723
दौराला 451,12,939
कुल47913,38,181
Meerut News Up Latest News UP Panchayat Chunav
