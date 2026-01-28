Hindustan Hindi News
UP Panchayat elections Voter list verification picks up pace, BLO going door to door
यूपी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची सत्यापन ने पकड़ी रफ्तार, घर-घर जा रहे बीएलओ

संक्षेप:

Jan 28, 2026 06:39 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची के सत्यापन कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। जिसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील प्रशासन ने दो सौ से अधिक बीएलओ को संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराते हुए घर-घर जाकर सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी है। इससे जल्द पंचायत चुनाव होने की संभावना बढ़ गई है।

तहसील क्षेत्र के दोनों ब्लॉकों की 154 ग्राम पंचायतों में कुल 235 बीएलओ लगाए गए हैं। विधानसभा की मतदाता सूची का एसआईआर सत्यापन चलने के कारण पंचायत चुनाव के लिए अलग बीएलओ नामित किए गए हैं। इस बार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का सत्यापन भी राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है।

एसडीएम मोहनलालगंज पवन पटेल ने बताया कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का पहले चरण में व्यापक पुनरीक्षण और अनंतिम प्रकाशन कराया जा चुका है। अब दूसरे चरण में सभी बीएलओ को संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के आधार नंबर लेकर ऑनलाइन पोर्टल पर विवरण अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। जनवरी माह के अंत तक सभी रिपोर्ट तहसील में जमा कराई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि 20 फरवरी तक पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची तैयार कर ली जाएगी। जिसके बाद आयोग के निर्देशानुसार अंतिम प्रकाशन कराया जाएगा। उधर, मतदाता सत्यापन कार्य शुरू होते ही गांवों में सियासी पारा चढ़ने लगा है। ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य पद के संभावित उम्मीदवार मतदाताओं को साधने में जुट गए हैं। कई गांवों की गलियां शुभकामना संदेश वाले बैनर-पोस्टरों से सजने लगे हैं, जिससे चुनावी माहौल और अधिक गरम हो गया है।

