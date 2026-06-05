यूपी पंचायत चुनाव: 36 जिलों की पंचायतों में डुप्लीकेट वोटर की जांच की प्रक्रिया पूरी

UP Panchayat elections: यूपी के 36 जिलों की पंचायतों में डुप्लीकेट वोटर की जांच की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। हालांकि शेष 39 जिलों में 48.71 लाख डुप्लीकेट वोटर के सत्यापन का कार्य नहीं हो सका है

UP Panchayat elections: त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में इस बार एसआईआर की छाया दिखेगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, कानपुर, गाजियाबाद समेत 36 जिलों की पंचायतों में डुप्लीकेट वोटर की जांच की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। हालांकि शेष 39 जिलों में 48.71 लाख डुप्लीकेट वोटर के सत्यापन का कार्य नहीं हो सका है। हालांकि 75 जिलों की जांच में 9.07 लाख डुप्लीकेट वोटर का नाम हटाया जा चुका है।

मेरठ समेत प्रदेश के 75 जिलों की पंचायतों में 21 अप्रैल से डुप्लीकेट वोटर के सत्यापन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 28 मई तक डुप्लीकेट वोटर के सत्यापन का कार्य होना था। राज्य निर्वाचन आयोग ने कई स्तरों पर ऐसे वोटर के सत्यापन की प्रक्रिया कराई। आयोग की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 75 जिलों से 9.07 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं।

इस पूरी कवायद के तहत लगभग 4 करोड़ 68 लाख 59 हजार 97 डुप्लीकेट वोटरों का सत्यापन किया जा रहा है। 39 जिलों में अभी भी 48.71 लाख डुप्लीकेट वोटरों का सत्यापन होना बाकी है, जिसे जल्द पूरा किए जाने का लक्ष्य है। वैसे चार करोड़ 19 लाख 87 हजार 248 डुप्लीकेट वोटर का सत्यापन हो चुका। अब दस जून को वोटर लिस्ट का फाइनल प्रकाशन होना है।

मेरठ में 5.21 लाख डुप्लीकेट वोटर की हुई जांच आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मेरठ जिले की 479 ग्राम पंचायतों में कुल पांच लाख 21 हजार 755 डुप्लीकेट वोटर की जांच हुई, जिसमें से पांच लाख 12 हजार 276 वैध वोटर पाए गए। नौ हजार 479 डुप्लीकेट वोटर का नाम सत्यापित न होने पर वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया है।