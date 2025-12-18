Hindustan Hindi News
up panchayat elections time one crore voters will cast their votes with 40 lakh 19 thousand new voters added list
यूपी पंचायत चुनाव में इस बार एक करोड़ से ज्यादा मतदाता डालेंगे वोट, लिस्ट में बढ़े 40.19 लाख वोटर

Dec 18, 2025 07:07 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में इस बार 40.19 लाख मतदाता बढ़े हैं। वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में कुल 12.29 करोड़ मतदाता थे और अब इस बार यह संख्या बढ़कर 12.69 करोड़ हो गई है। 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। वहीं अंतिम मतदाता सूची छह फरवरी 2026 को जारी होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 1.05 करोड़ मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इसमें 18 साल की आयु पूरी करने वाले 15.71 लाख मतदाता हैं।

सबसे ज्यादा 1.80 लाख वोटर लखीमपुर खीरी में बढ़े हैं। कुल नौ जिलों में एक लाख से ज्यादा वोटर बढ़े हैं। सबसे ज्यादा 72 हजार वोटर गाजीपुर में घटे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को अप्रैल-मई 2026 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के आंकड़े जारी किए। राज्य निर्वाचन आयुक्त आरपी सिंह ने बताया कि इस बार कुल 3.26 प्रतिशत मतदाताओं की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2021 की मतदाता सूची में 12.29 करोड़ मतदाता थे। मतदाता सूची में इस बार 1.81 करोड़ मतदाता जोड़े गए, लेकिन पुरानी मतदाता सूची में शामिल 1.41 करोड़ मतदाताओं को सूची से हटाया गया है। ये ऐसे मतदाता हैं जो मृत, स्थानांतरित या उनका क्षेत्र नगरीय सीमा में आ गया। ऐसे में कुल मतदाताओं की संख्या में 40.19 लाख का इजाफा हुआ है। अब सूची में 12.69 करोड़ मतदाता हैं।

सभी मतदाताओं की पहचान के लिए उन्हें राज्य मतदाता नंबर दिया जाएगा। प्रत्येक वोटर की पहचान इस यूनिक नंबर से ही होगी। 23 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी और फिर 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। दावे व आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से छह जनवरी 2026 तक होगा। फिर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह फरवरी 2026 को किया जाएगा।

1.05 करोड़ मतदाता पहली बार डालेंगे वोट

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 1.05 करोड़ मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। जिसमें अभी 18 साल की आयु पूरी करने वाले 15.71 लाख मतदाता हैं। बाकी वर्ष 2021 के चुनाव के बाद बीते पांच वर्षों में विभिन्न आयु वर्ग के करीब 90 लाख मतदाता हैं। वहीं छूटे हुए मतदाता भी इसमें शामिल हैं।

इन नौ जिलों में एक लाख से अधिक वोटर बढ़े

जिला बढ़े मतदाता
लखीमपुर खीरी 1.80 लाख
गोंडा 1.62 लाख
सिद्धार्थनगर 1.61 लाख
बहराइच 1.29 लाख
शाहजहांपुर 1.07 लाख
अलीगढ़ 1 लाख
बलिया 1.09 लाख
देवरिया 1.04 लाख
जौनपुर 1.04 लाख

इन जिलों में घटे मतदाता

जिलाघटे मतदाता
गाजीपुर72 हजार
महोबा20 हजार
कुशीनगर14 हजार
वाराणसी642

53.67 लाख डुप्लीकेट वोटर हटाए गए

यूपी की पंचायत मतदाता सूची में 90.76 लाख मतदाता ऐसे पाए गए, जिनके सूची में एक या उससे अधिक बार नाम थे। ऐसे वोटरों के सूची में 2.27 करोड़ जगह नाम दर्ज पाए गए। फिर इनका सत्यापन कराया गया और 53.67 लाख मततदाओं के नाम मतदाता सूची से डिलीट किए गए।

कितने पदों के लिए होगा चुनाव

पदवर्ष 2021वर्ष 2026
ग्राम पंचायत सदस्य7.32 लाख7.26 लाख
ग्राम प्रधान5818957694
क्षेत्र पंचायत सदस्य7584575335
जिला पंचायत सदस्य30503021

79857 पोलिंग स्टेशन व 1.99 लाख पोलिंग बूथ बनेंगे

ग्राम पंचायत की संख्या घटने के कारण अबकी 79857 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। पिछली बार 80750 पोलिंग स्टेशन थे। वहीं इस बार 1.99 लाख पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। पिछली बार 2.02 लाख पोलिंग बूथ होंगे।

मोबाइल एप से पकड़े जाएंगे फर्जी वोटर, दर्ज होगा मुकदमा

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (एफआरएस) मोबाइल एप तैयार किया जा रहा है। सभी मतदाताओं को एफआरएस के माध्यम से पहचाना जाएगा। अगर वह एक बार वोट डालने के बाद दूसरे पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने जाएगा तो तत्काल उसे मोबाइल एप की मदद से पकड़ लिया जाएगा। फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।

21.08 लाख मतदाताओं के नाम व लिंग की त्रुटि दूर की

पुरानी मतदाता सूची में शामिल 21.08 लाख मतदाताओं के नाम, पिता का नाम और लिंग इत्यादि की त्रुटियां दूर की गई हैं। नई मतदाता सूची में इन सभी गड़बड़ियों को दूर किया गया है।

अब तक नहीं गठित हुआ समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग

पंचायत चुनाव की मतदाता सूची छह फरवरी को जारी हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी पटरी पर चल रही है। वहीं अब निगाहें शासन की ओर हैं क्योंकि उसे समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करना है। आयोग ही ओबीसी आरक्षण तय करेगा। पंचायती राज निदेशालय की ओर से करीब ढाई महीने पहले ही प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, मगर अभी तक गठन नहीं हुआ है। आयोग को आरक्षण तय करने में समय लगेगा। अगर अब इसमें देरी हुई तो अप्रैल-मई 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना चुनौती होगा।

