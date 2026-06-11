यूपी पंचायत चुनाव: इस जिले की फाइनल वोटर लिस्ट में एक लाख से अधिक मतदाता घट गए

UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए 10 जून को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। अयोध्या जिले में वोटर लिस्ट जारी की गई है। यहां फाइनल वोटर लिस्ट में एक लाख से अधिक मतदाता घट गए हैं।

UP Panchayat Elections: यूपी पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई। जनपद अयोध्या की पंचायत निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्षण 2025-26 का बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जनपद में पुनरीक्षण के बाद एक लाख से अधिक मतदाताओं के नाम घट गए हैं। अंतिम रूप से प्रकाशन के बाद मतदाताओं की संख्या जनपद के 11 विकास खंडों में 16 लाख 33 हजार 968 रह गई है। इनमें आठ लाख 54 हजार 979 पुरूष और सात लाख 78 हजार 989 महिला मतदाता शामिल हैं।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अयोध्या विशु राजा ने बताया कि निर्वाचक नामावली का 10 जून को अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। मतदाता सूची की प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय, तहसील, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, खंड विकास अधिकारी कर्यालय और सम्बंधित ग्राम पंचायत कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार पुनरीक्षण के बाद जनपद में कुल मतदाता 1633968 हो गए हैं। वहीं 23 दिसम्बर 2025 को कुल मतदाताओं की संख्या 16 लाख 56 हजार 924 थी। इसके बाद पुनरीक्षण में 81569 वोटरों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए तो वहीं 12492 नाम हटाये गए। डुप्लीकेट वोटरों में 92033 काटे गए। इस तरह 81569 नाम जहां जोड़े गए वहीं 104525 नाम निर्वाचक नामावली से हटा दिये गए हैं।