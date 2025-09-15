यूपी पंचायत चुनाव: ग्राम प्रधान के दावेदारों की अभी से ही जोर आजमाइश शुरू, अपना रहे ये हथकंडे

UP Panchayat Elections: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। ग्राम प्रधान के दावेदारों की अभी से जोर आजमाइश शुरू हो गई। प्रधानी के दावेदार तरह-तरह हथकंडे अपना रहे हें।

यूपी पंचायत चुनाव की अभी घोषणा भी नहीं हुई है लेकिन संभावित ग्राम प्रधानों के दावेदारों की जोर आजमाइश शुरू हो गई। दावेदार तरह-तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया को हथियार बनाकर अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हुए हैं। वाट्सअप ग्रुप के जरिए गांवों में अभी से पंचायत चुनाव की चहल कदमी शुरू हो गई है। जीते-हारे प्रत्याशी और नए चेहरे भी तैयारी में पीछे नहीं है।

वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए अभी से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। गांवों में संभावित दावेदार सोशल मीडिया ग्रुप बनाकर ग्रामीणों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे के कामों के आंकलन की चर्चा भी सोशल मीडिया खूब चल रही है। कभी बैनर पोस्टर से तैयारी करने वाले संभावित दावेदार अपने आपको सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट कर रहे हैं।

होटलों पर खाना खिलाने का दौर शुरू पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल बनने लगा है। दावेदार हथकंडे अपनाते हुए गांवों में दावत देने का दौर शुरू कर दिया। ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य के संभावित दावेदार अभी से होटलों पर ग्रामीणों को खाना खिला रहे हैं। अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में कमी न रह जाए इसका भी ध्यान रखा जा रहा है।