यूपी पंचायत चुनाव: जमीनी स्तर पर मजबूत तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी RLD, जयंत चौधरी ने की मीटिंग

राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदेश में आगामी होने वाले पंचायत चुनाव में जमीनी स्तर पर मजबूत तैयारी के साथ मैदान में उतरने का निर्णय किया है। पार्टी की पंचायत चुनाव समन्वय समिति की शुक्रवार को नई दिल्ली में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयन्त चौधरी ने की। बैठक में तय किया गया है कि पंचायत चुनाव में सशक्त दावेदारी करते हुए अधिक से अधिक पंचायतों में विजयी हासिल किया जाए।

इसके लिए संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क अभियान और गांव-गांव तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने की भी रणनीति पर विचार किया गया और तय किया गया कि पंचायत चुनाव केवल चुनाव नहीं, बल्कि किसान, महिला और युवा सशक्तिकरण की लड़ाई रूप में दावेदारी प्रस्तुत की जाए। बैठक की अध्यक्षता पार्टी सुप्रीमो चौधरी जयंत सिंह ने की, जिसमें उन्होंने समिति द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि “राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनाव 2026 को पूरी गंभीरता और पूरी ताकत के साथ लड़ेगा और गांव-गांव तक संगठन की मजबूत मौजूदगी सुनिश्चित करेगा।” उन्होंने महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को पार्टी की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर बदलाव की असली ताकत यही वर्ग हैं। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मयंक त्रिवेदी ने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव समिति के संयोजक डॉ. कुलदीप उज्ज्वल सहित समिति के सदस्य हवलदार यादव (बनारस), विकास कादियान (मुजफ्फरनगर), ठाकुर संतोष सिंह (भदोही) एवं रोहित प्रताप (मथुरा) विशेष रूप से मौजूद थे।

देवरिया में 900 मतदाताओं की संख्या पर बनेगा एक बूथ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनंन्तिम सूची प्रकाशित होने के बाद जिले के सोलह विकास खंडों के 1121 ग्राम पंचायतों में 1391 मतदान केंद्र व 3605 मतदेय स्थलों की संख्या है। वहीं अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद इसकी संख्या बढ़ सकती है। नए निर्देश के क्रम में 900 मतदाताओं पर एक बूथ होगा जबकि पहले 800 मतदाताओं पर एक बूथ था। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए आयोग के निर्देश पर जिले के 16 विकास खंडों के 1121 ग्राम पंचायतों के वर्तमान में 1391 मतदान केंद्रों की संख्या है। जबकि 3605 मतदेय स्थल हैं।