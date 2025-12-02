यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी मिशन मोड पर करें, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कार्यकर्ताओं से बोलीं

संक्षेप: UP Panchayat elections: यूपी पंचायत चुनाव को अनुप्रिया पटेल ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिशन मोड पर पंचायत चुनाव की तैयारी करने का आह्वान किया है।

अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिशन मोड पर पंचायत चुनाव की तैयारी करने का आह्वान किया है। अनुप्रिया पटेल मंगलवार को लखनऊ में पंचायत चुनाव की तैयारियों पर पार्टी पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहीं थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस दौरान अनुप्रिया ने निचले स्तर से शीर्ष स्तर तक पूरी तरह सक्रिय, अनुशासित एवं निर्णायक रूप से सशक्त बनाने मंत्र दिए और कहा कि पंचायत चुनाव की तैयारियों के लिए जनसंवाद कार्यक्रम, चौपाल बैठकों, प्रशिक्षण शिविरों व घर-घर संपर्क अभियानों पर पूरा ध्यान केन्द्रित करना होगा। साथ ही सभी पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में जनसमस्याओं को मजबूती से उठाना होगा और उसका त्वरित समाधान भी कराना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन पदों से नहीं, समर्पित कार्यकर्ताओं से बनता है। चुनावों में जीत तभी सम्भव होती है जब हर कार्यकर्ता मैदान में उतरकर जनता के बीच मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। इसलिए सभी प्रकोष्ठों को सशक्त बनाकर जन-आंदोलनों से जोड़ना होगा और बूथ कमेटियों का भी नए सिरे से पुनर्गठन करना होगा। बैठक में जिलेवार संगठनात्मक संरचना की गहन समीक्षा की गई। प्रत्येक जिले व विधानसभा स्तर से जिला अध्यक्षों एवं प्रभारियों द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा संगठनात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया।