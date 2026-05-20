यूपी पंचायत चुनाव : इस जिले में 10 लाख से अधिक वोटरों की होगी जांच, चुनाव आयोग ने भेजी लिस्ट

चुनाव आयोग ने तीसरी बार 10,33,655 संदिग्ध वोटरों की लिस्ट देवरिया में भेजी है। इस समय BLO इसकी जांच कर रहे हैं। अब तक कुल नामों में से केवल 36,4012 वोटरों की ही जांच हो सकी है, जबकि 6,69,643 वोटरों की जांच होना अभी बाकी है। समय कम होने के कारण 28 मई तक इस काम को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है।

UP Panchayat Election : उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को देखते हुए, राज्य चुनाव आयोग ने देवरिया जिले के 16 ब्लॉकों में रहने वाले 10,33,655 ऐसे वोटरों की जांच (सत्यापन) करने के आदेश दिए हैं, जिनके नाम दो जगह दर्ज होने या फर्जी होने का शक है। अभी तक इनमें से केवल 3,64,012 वोटरों के नामों की ही जांच हो पाई है। चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 28 मई तक हर हाल में यह काम पूरा कर लिया जाए। वोटर लिस्ट को पूरी तरह साफ-सुथरा बनाने के अभियान (2025-26) के तहत, आयोग ने तीसरी बार इन संदिग्ध नामों की जांच करने को कहा है। पंचायत चुनावों के मद्देनजर, जिले के 16 ब्लॉकों की 1121 ग्राम पंचायतों के वोटरों की एक शुरुआती (अनंतिम) लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है।

इसी बीच, चुनाव आयोग ने तीसरी बार 10,33,655 संदिग्ध वोटरों की लिस्ट जिले में भेजी है। इस समय बीएलओ घर-घर जाकर इसकी जांच कर रहे हैं। अब तक कुल नामों में से केवल 36,4012 वोटरों की ही जांच हो सकी है, जबकि 6,69,643 वोटरों की जांच होना अभी बाकी है। समय कम होने के कारण 28 मई तक इस काम को पूरा करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है।

किस ब्लॉक में कितने वोटरों की जांच पूरी हुई? कुल मिलाकर देवरिया में अब तक केवल 35.22 प्रतिशत जांच का काम ही पूरा हो पाया है। अब तक ब्लॉक के हिसाब से जो जांच पूरी हो चुकी है, उसके आंकड़े इस प्रकार हैं:

ब्लॉक का नाम जांच पूरे हो चुके वोटरों की संख्या भटनी 64,936

सलेमपुर 42,848

बनकटा 29,565

रुद्रपुर 25,725

भाटपाररानी 24,758

भलुअनी 23,958

लार 23,177

देवरिया सदर 22,541

गौरीबाजार 20,696

रामपुर कारखाना 20,638

बैतालपुर 12,723

भागलपुर 12,015

बरहज 11,255

देसही देवरिया 10,967

पथरदेवा 9,520

तरकुलवा 8,662

दूसरे चरण की जांच में कटे थे लगभग 57 हजार नाम इससे पहले, दूसरे चरण की जांच के लिए चुनाव आयोग ने जिले में 10 लाख 39 हजार 81 संदिग्ध वोटरों की लिस्ट भेजी थी। उस दौरान सभी 16 ब्लॉकों में की गई जांच के बाद, लगभग 57 हजार ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे जो फर्जी थे या जिनके नाम दो जगह दर्ज थे।