यूपी पंचायत चुनाव से पहले प्रधानों को ओपी राजभर का संकेत, अब्बास अंसारी से पल्ला झाड़ा

ओमप्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव से पहले यूपी के प्रधानों को एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सपा के पीडीए फॉर्मूले पर भी निशाना साधा है। कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथार्टी है। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें पीडीए की याद नहीं आई।

UP Politics : उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राजमंत्री ओम प्रकाश राजभर ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का संकेत दिया है। गाजीपुर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे राजभर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न होने की दशा में विभाग के तरफ से मुख्यमंत्री के यहां प्रस्ताव प्रेषित किया गया है कि ग्राम प्रधान के नेतृत्व में प्रशासक नियुक्त किया जाए। मुख्यमंत्री एक दो दिन में तय करेंगे वही होगा। इस दौरान सुभासपा से जीते मुख्तार के पुत्र विधायक अब्बास अंसारी के बारे में पूछने पर बोले कि वह सपा के विधायक हैं। वह हमारे पार्टी के सिंबल पर जीते हैं। अब्बास को फिर उनको अपनी पार्टी से चुनाव लड़ाएंगे के सवाल पर बोले कत्तई नहीं।

ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि उन्होंने अपना नेता उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दिया था। उन्होंने सपा के पीडीए फॉर्मूले पर भी निशाना साधा। तंज कसते हुए कहा कि ‘पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथार्टी है।’ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्हें पीडीए की याद नहीं आई।

38 करोड़ से मार्ग का होगा चौड़ीकरण पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने गाजीपुर में 38 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन मरदह कासिमाबाद मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान चार करोड़ बारह लाख की लागत से निर्माणाधीन मरदह बाईपास मार्ग सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। नोनरा गांव स्थित मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन दोनों सड़को की दशा ठीक न होने के कारण यहां के लोगो की लम्बे समय से परेशानी थी। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर इस जनहित के कार्य के लिए करोड़ो रूपये का बजट स्वीकृत कराया।