पंचायत चुनाव नजदीक और यूपी के इस जिले में तेज हुई पिस्टल की मांग, प्रशासन सतर्क

पंचायत चुनाव नजदीक और यूपी के इस जिले में तेज हुई पिस्टल की मांग, प्रशासन सतर्क

संक्षेप:

यूपी पंचायत चुनाव नजदीक हैं और इस जिले के गांवों में हथियारों, खास तौर पर पिस्टल को लेकर क्रेज काफी बढ़ गया है। पिछले तीन महीनों के अंदर ही शस्त्र विभाग के पास 1332 आवेदन आए हैं और हैरानी की बात यह है कि इन सभी ने पिस्टल की ही मांग की है। पिस्टल का ट्रेंड बढ़ रहा है।

Jan 31, 2026 05:32 pm ISTAjay Singh संवाददाता, प्रयागराज
UP Panchayat Chunav 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक हैं। इस दौरान प्रयागराज के गांवों में हथियारों, खास तौर पर पिस्टल का क्रेज काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है। पिछले तीन महीनों के अंदर ही शस्त्र विभाग के पास 1332 आवेदन आए हैं और हैरानी की बात यह है कि इन सभी ने पिस्टल की ही मांग की है। इनमें 160 लोग ऐसे भी हैं जो अपने बाप-दादा की पुरानी दोनाली बंदूक को जमा करके उसकी जगह नई पिस्टल का लाइसेंस लेना चाहते हैं। यानी पिस्टल का ट्रेंड बढ़ रहा है।

शस्त्र के लिए आए इन आवेदनों को लेकर प्रशासन सतर्क है। हर आवेदन की गहनता से जांच की जा रही है। अधिकारियों ने साफ किया है कि आवेदक को वाकई हथियार की जरूरत है, जांच में यह तय पाए जाने और सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद ही लाइसेंस की मंजूरी दी जाएगी। वैसे चुनाव से पहले प्रशासन लोगों से उनके हथियार जमा भी करा लेता है। आमतौर पर लोग अपने पूर्वजों की बंदूक अपने नाम करवाने यानी वरासत के लिए अर्जी देते हैं क्योंकि नया लाइसेंस बनवाने के मुकाबले यह प्रक्रिया थोड़ी आसान होती है। लेकिन इस बार लोग भारी-भरकम पुरानी बंदूक से छुटकारा पाकर मॉडर्न पिस्टल रखना चाह रहे हैं।

पुरानी बंदूक सरेंडर कर पिस्टल के आवेदन के पीछे क्या

सिटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सिंह के पास करीब 160 लोगों ने पुरानी बंदूक सरेंडर करने की अर्जी दी है, जिसे प्रशासन स्वीकार भी कर रहा है। इन्हीं लोगों ने अब नए सिरे से पिस्टल के लिए आवेदन किया है। अधिकारियों का मानना है कि लोग अब भारी बंदूक ढोने से बचना चाहते हैं, इसलिए यह बदलाव देखने को मिल रहा है। बंदूक लेकर चलने का शौक अब धीरे-धीरे गुजरे जमाने की बात बनता जा रहा है। नए दौर में हथियारों के शौकीन बंदूक की बजाए पिस्टल रखना चाह रहे हैं।

लाइसेंस देने से पहले की जाएगी ये जांच

हालांकि, प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सिर्फ मांग करने से लाइसेंस नहीं मिलेगा। यह जांच की जाएगी कि आवेदक को वाकई में हथियार की जरूरत है या नहीं और उसे किस आधार पर लाइसेंस दिया जाना चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि अचानक आवेदनों की संख्या बढ़ने की सबसे बड़ी वजह आने वाले पंचायत चुनाव ही हैं।

UP Panchayat Chunav UP Panchayat Elections UP Panchayat Elections 2026 अन्य..
