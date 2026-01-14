Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Panchayat Elections: Major discrepancies in voter lists of several gram panchayats in Gonda
यूपी पंचायत चुनाव: इस जिले की कई ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां

यूपी पंचायत चुनाव: इस जिले की कई ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां

संक्षेप:

UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियांं चल रही हैं। इस बीच प्रदेश के इस जनपद में कई ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां सामने आई हैं।

Jan 14, 2026 02:40 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कटरा बाजार विकासखंड के पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। कई ग्राम पंचायतों में मृतकों के नाम ही नहीं काटे गए तो कहीं ग्राम पंचायत में बढ़ोतरी में डबल डबल नाम लिखकर आ गए। वहीं कई जनप्रतिनिधि वोटरों को मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए लेखपालों कि घर के चक्कर काट रहे है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां बीएलओ की मिली भगत से फर्जी नाम काटे और बढ़ाए गए हैं। पंचायत प्रतिनिधि के दावेदारों ने बीते पखवाड़े में इसकी आपत्ति दर्ज कराई थी , निस्तारण की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत के लेखपाल को मिली थी।

रामापुर गांव के सुशील कुमार ने बताया कि मृतक वोटरों के नाम काटने के लिए दिया गया है लेकिन अभी तक कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई है। चुरामुर्रा ग्राम पंचायत के संजय पांडे ने बताया कि हमारे यहां एक भी वोटर जो मृतक थे उनका नाम नहीं काटा गया है। आपत्ति निस्तारण के लिए लेखपाल को लगाया गया है लेकिन वह भी गांव में आपत्तियों की जांच घर-घर नहीं किया जिससे समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया। इस गांव के रहने वाले बजरंगी लोधी ने बताया कि लेखपाल को वोटरों को बढ़ाने के लिए लोगों ने आवेदन दिया है यदि ठीक से जांच नहीं की गई तो ग्राम पंचायत में विवाद की आशंका बनी रहेगी।

इस संबंध में समन्वयक व राजस्व अधिकारी राम सवारे तिवारी ने बताया संबंधित गांव के लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि वह घर-घर जाकर के दावा और आपत्ति का निस्तारण करें और नाबालिग मतदाताओं का मार्कशीट व अन्य कागजात से मिलान करें।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच 9 पंचायत सहायकों पर ऐक्शन, मची खलबली
ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव: इस जिले में 6.22% वोटरों की संख्या बढ़ी, पीछे रहे ये 2 ब्लॉक
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Panchayat Chunav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |