यूपी पंचायत चुनाव: इस जिले की कई ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियां

संक्षेप: UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियांं चल रही हैं। इस बीच प्रदेश के इस जनपद में कई ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां सामने आई हैं।

UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कटरा बाजार विकासखंड के पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। कई ग्राम पंचायतों में मृतकों के नाम ही नहीं काटे गए तो कहीं ग्राम पंचायत में बढ़ोतरी में डबल डबल नाम लिखकर आ गए। वहीं कई जनप्रतिनिधि वोटरों को मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए लेखपालों कि घर के चक्कर काट रहे है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहां बीएलओ की मिली भगत से फर्जी नाम काटे और बढ़ाए गए हैं। पंचायत प्रतिनिधि के दावेदारों ने बीते पखवाड़े में इसकी आपत्ति दर्ज कराई थी , निस्तारण की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत के लेखपाल को मिली थी।

रामापुर गांव के सुशील कुमार ने बताया कि मृतक वोटरों के नाम काटने के लिए दिया गया है लेकिन अभी तक कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई है। चुरामुर्रा ग्राम पंचायत के संजय पांडे ने बताया कि हमारे यहां एक भी वोटर जो मृतक थे उनका नाम नहीं काटा गया है। आपत्ति निस्तारण के लिए लेखपाल को लगाया गया है लेकिन वह भी गांव में आपत्तियों की जांच घर-घर नहीं किया जिससे समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया। इस गांव के रहने वाले बजरंगी लोधी ने बताया कि लेखपाल को वोटरों को बढ़ाने के लिए लोगों ने आवेदन दिया है यदि ठीक से जांच नहीं की गई तो ग्राम पंचायत में विवाद की आशंका बनी रहेगी।