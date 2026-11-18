यूपी पंचायत चुनाव आगे बढ़ा, योगी की कैबिनेट मीटिंग में संशोधन अध्यादेश को मंजूरी; 30 अहम फैसले
यूपी में पंचायत चुनाव आगे बढ़ गया है। योगी की कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में 30 अहम फैसले हुए हैं।
यूपी में लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास में बुधवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मुहर लगी। उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही अब यूपी पंचायत चुनाव आगे बढ़ गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल भी छह माह बढ़ा दिया गया।
योगी सरकार ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें छह माह के लिए प्रशासक नियुक्त किया था। उनका कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। मौजूदा अधिनियम में अधिकतम छह माह तक प्रशासक नियुक्त किए जाने का ही प्रावधान है। ऐसे में सरकार अधिनियम में अध्यादेश के जरिए बदलाव किया है। कैबिनेट के समक्ष वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी मिली है।
इसके अलावा आईटी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, वित्त, पर्यटन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, श्रम, रेशम विकास विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता, स्टांप, ऊर्जा, महिला कल्याण और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। साथ ही 102 नेशनल एंबुलेंस सर्विसेज और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तृतीय चरणों के लिए ऑपरेटर चयन संबंधी प्रस्ताव भी पास हो गया है। आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग की 2.476 हेक्टेअर भूमि खेल विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तांतरण का भी प्रस्ताव पास हो गया है।
योगी कैबिनेट के अहम फैसले
-आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में ईपीसी मोड में यू हब के भवन निर्माण के लिए 281 करोड़ के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। निर्माण 24 माह में पूरा होगा।
-आगरा के बाह के गांव उगनपुरा में उगनपुरा में स्टेडियम निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग की रकबा-2.476 हेक्टेअर भूमि खेल विभाग के नाम नि:शुल्क हस्तांतरित होगी।
-राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान रहमानखेड़ा लखनऊ की 4.5 हेक्टेअर भूमि नि:शुल्क हस्तांतरण को मंजूरी मिल गई है।
- जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को तत्काल सहायता मिल सकेगी। इसमें एक लाख से 15 लाख तक सहायता दी जाएगी।
-महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली 2015 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित कंपंसेशन स्कीम फॉर वीमेन विक्टिम सर्वाइवर ऑफ सेक्सुअल असाल्ट एंड अदर क्राइम्स 2018 योजना के समतुल्य बनाए जाने के लिए नई नियमावली उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2026 को मंजूरी मिली।
- उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। पुरानी नीति में प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट लगाने का नियम था। अब हर तहसील में प्लांट की संख्या नहीं बल्कि क्षमता के हिसाब से मंजूरी मिल सकेगी। हर जिले की बायोमास क्षमता के आधार पर प्लांट की मंजूरी मिलेगी।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें