Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup panchayat elections eyes are on reservations voter list verification intensifies final voter list will be released
UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के आरक्षण पर टिकी नजरें, इस दिन आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के आरक्षण पर टिकी नजरें, इस दिन आएगी फाइनल वोटर लिस्ट

संक्षेप:

अभी पंचायत चुनाव के लिए प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों और वार्डों के लिए आरक्षण की घोषणा नहीं हुई है। सबकी नजरें आरक्षण पर टिकी हैं। जबकि मई, जून में 2021 में चुने गए लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। 

Jan 21, 2026 05:33 pm ISTAjay Singh संवाददाता, महाराजगंज
share Share
Follow Us on

UP Panchayat Chunav 2026: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सबको यूपी पंचायत चुनाव के आरक्षण की घोषणा का इंतजार है। वहीं फाइनल वोटर लिस्ट को तैयार करने के लिए अंनतिम वोट लिस्ट के वेरिफिकेशन का काम तेजी से जारी है। इस बीच यूपी के महराजगंज जिले से खबर आई है कि यहां कुल 1952026 मतदाताओं के लिए 85 लाख बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। 9084 बैलेट बाक्स में 1952026 मतदाता अपना वोट डालेंगे। पंचायत निर्वाचन के लिए 28 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बूथों का अनंतिम निर्धारण कर दिया गया है। इसमें कुल 3028 बूथों बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर दो बैलेटे बाक्स व एक रिजर्व बैलेट बाक्स को मिलाकर कुल तीन बैलेट बाक्स भेजा जाएगा। चुनाव कराने के लिए जिले में 85 लाख बैलेट पेपर जिले में आ गया है। हालांकि अभी पंचायत चुनाव के लिए प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य के पदों व वार्डों के लिए आरक्षण की घोषणा नहीं हुई है। सभी की नजर आरक्षण पर टिकी हैं। जबकि मई, जून में 2021 में चुने गए लोगों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आरक्षण जारी होने के बाद चुनाव की अधिसूचना भी जारी होने में देर नहीं लगेगी। इधर मतदाता सूची में डुप्लीकेट मतदाता का सत्यापन करके मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 28 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:ऐक्शन मोड में एंटी करप्शन टीम, अब बिजली निगम का टेंडर बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार

793464 डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन जारी

मतदाता पुनरीक्षण अभियान में हुए सर्वे के बाद जिले में सात लाख 93 हजार 464 डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं। वहीं पुनरीक्षण में तीन लाख नौ हजार 955 नए मतदाता बने हैं। इसके अलावा दो लाख 24 हजार 580 मतदाताओं का नाम काटा गया है। जिले में कुल 19 लाख 52 हजार 26 मतदाता हो चुके हैं। अब इसमें से सात लाख 93 हजार 464 डुप्लीकेट मतदाता चिह्नित किए गए हैं, जिनका सत्यापन चल रहा है। सत्यापन के बाद अंतिम मतदाता सूची 28 मार्च को प्रकाशित होगी।

ये भी पढ़ें:यूपी SIR में नोटिस जारी हुआ या नहीं? ऐसे करें चेक; 9154 अधिकारी करेंगे सुनवाई

क्या बोले अधिकारी

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मुनीष कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। जिले में बैलेट पेपर आ चुका है। मतदाता सूची को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। सत्यापन के बाद 28 मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Panchayat Chunav UP Panchayat Elections UP Panchayat Elections 2026 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |