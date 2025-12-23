यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 12.69 करोड़ वोटर, इस डेट तक करा सकेंगे आपत्तियां

संक्षेप: UP Panchayat election: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर नया अपडेट आया है।पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई। अब इस मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा।

यूपी में पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश पंचायत मतदाता सूची में कुल 12.69 करोड़ वोटर हैं। पंचायत चुनाव मतदाता सूची में इस बार 40.19 लाख वोटर बढ़े हैं। अब बुधवार से 30 दिसंबर तक इस सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 31 दिसंबर से छह जनवरी 2026 तक इन दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। इसके बाद छह फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर उस पर आपत्तियां लिए जाने के आदेश दिए गए हैं। दावे और आपत्तियों का पारदर्शी ढंग से निस्तारण कर पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अप्रैल-मई 2026 में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। वहीं अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया गया है।

समर्पित पिछड़ा वर्ग गठित किए बिना चुनाव कराया जाना संभव नहीं पंचायती राज निदेशालय की ओर से इस संबंध में पहले ही प्रस्ताव और फिर शासन को रिमांडर भेजा जा चुका है। समर्पित पिछड़ा वर्ग गठित किए बिना चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। यही ट्रिपल टेस्ट कर ओबीसी आरक्षण तय करेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार इसका विधिवत गठन किया जाना है। अब उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की गाड़ी सिर्फ इसीलिए अटकी है कि अभी तक यह आयोग गठित नहीं किया गया। ऐसे में अब अगर और देरी हुई तो समय पर पंचायत चुनाव कराना चुनौती होगा।