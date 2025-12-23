Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Panchayat elections Draft voter list released, 12.69 crore voters, can file objections till 30 December
यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 12.69 करोड़ वोटर, इस डेट तक करा सकेंगे आपत्तियां

यूपी पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 12.69 करोड़ वोटर, इस डेट तक करा सकेंगे आपत्तियां

संक्षेप:

UP Panchayat election: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर नया अपडेट आया है।पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी हो गई। अब इस मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा।

Dec 23, 2025 06:52 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में पंचायत चुनाव की ड्राफ्ट मतदाता सूची मंगलवार को जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश पंचायत मतदाता सूची में कुल 12.69 करोड़ वोटर हैं। पंचायत चुनाव मतदाता सूची में इस बार 40.19 लाख वोटर बढ़े हैं। अब बुधवार से 30 दिसंबर तक इस सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 31 दिसंबर से छह जनवरी 2026 तक इन दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। इसके बाद छह फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जिलों में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर उस पर आपत्तियां लिए जाने के आदेश दिए गए हैं। दावे और आपत्तियों का पारदर्शी ढंग से निस्तारण कर पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अप्रैल-मई 2026 में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। वहीं अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया गया है।

समर्पित पिछड़ा वर्ग गठित किए बिना चुनाव कराया जाना संभव नहीं

पंचायती राज निदेशालय की ओर से इस संबंध में पहले ही प्रस्ताव और फिर शासन को रिमांडर भेजा जा चुका है। समर्पित पिछड़ा वर्ग गठित किए बिना चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। यही ट्रिपल टेस्ट कर ओबीसी आरक्षण तय करेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार इसका विधिवत गठन किया जाना है। अब उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की गाड़ी सिर्फ इसीलिए अटकी है कि अभी तक यह आयोग गठित नहीं किया गया। ऐसे में अब अगर और देरी हुई तो समय पर पंचायत चुनाव कराना चुनौती होगा।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियां 2 महीने से ठप, जानें कहां अटकी आगे की प्रक्रिया
ये भी पढ़ें:चुनाव आयोग की सख्ती का यूपी पंचायत चुनाव पर असर, शहरियों से गिड़गिड़ा रहे प्रधान

तेजी से चल रहीं तैयारियां

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी चल रही हैं। पंचायत आने वाले अप्रैल-मई में प्रस्तावित है। वहीं पंचायत चुनावों को लेकर क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर यह चुनाव स्थानीय नेतृत्व और विकास योजनाओं के लिए अहम माने जाते हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है। इसके फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद पंचायत चुनाव का कार्यक्रम भी आ सकता है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Panchayat Chunav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |