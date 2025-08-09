UP Panchayat Elections: BLOs will go door to door till August 25, instructions from Election Officer यूपी पंचायत चुनाव: 25 अगस्त तक घर-घर जाएंगे बीएलओ, DM का निर्देश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Panchayat Elections: BLOs will go door to door till August 25, instructions from Election Officer

यूपी पंचायत चुनाव: 25 अगस्त तक घर-घर जाएंगे बीएलओ, DM का निर्देश

UP Panchayat Elections: यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम 18 अगस्त से शुरू होगा। 25 अगस्त तक बीएलओ घर-घर जाएंगे और मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। डीएम ने निर्देश जारी किया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 10:34 AM
share Share
Follow Us on
यूपी पंचायत चुनाव: 25 अगस्त तक घर-घर जाएंगे बीएलओ, DM का निर्देश

UP Panchayat Elections: यूपी में अगले वर्ष प्रस्तावित पंचायत चुनाव को तैयारियां तेजी चल रही हैं। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम 18 अगस्त से शुरू होगा जो कि 25 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाएंगे और मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। जिलाधिकारी ने संबंध में निर्देश जारी किया है। इस कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्रयागराज जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों की बैठक की। प्रयागराज जिलाधिकारी ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि अगर 25 अगस्त तक बीएलओ ग्राम पंचायत में न पहुंचे या फिर किसी को कोई शिकायत है तो वह जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय से व्यक्तिगत रूप से मिलकर या फिर फोन पर बात करके शिकायत कर सकता है।

ऐसे लोग जिनकी आयु एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है वह अपने निवास से संबंधित ग्राम पंचायत में मतदान करने के योग्य माने जाएंगे। जिला अधिकारी ने सभी से अपील की है कि अगर उनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं।

ये भी पढ़ें:इस सरकारी स्कूल में 2 साल से प्रधानाध्यापक की जगह उनका ड्राइवर पढ़ा रहा था,ऐक्शन

आपको बता दें कि अगले साल यूपी पंचायत चुनाव होना हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार 504 ग्राम पंचायतें कम हो चुकी हैं। अब 57696 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। वहीं नगरीय सीमा विस्तार होने की वजह से ग्राम पंचायत के वार्ड भी कम हो जाएंगे।

Up News UP News Today UP Panchayat Chunav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |