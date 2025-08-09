यूपी पंचायत चुनाव: 25 अगस्त तक घर-घर जाएंगे बीएलओ, DM का निर्देश

UP Panchayat Elections: यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम 18 अगस्त से शुरू होगा। 25 अगस्त तक बीएलओ घर-घर जाएंगे और मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। डीएम ने निर्देश जारी किया है।

UP Panchayat Elections: यूपी में अगले वर्ष प्रस्तावित पंचायत चुनाव को तैयारियां तेजी चल रही हैं। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम 18 अगस्त से शुरू होगा जो कि 25 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाएंगे और मतदाताओं के नाम जोड़ेंगे। जिलाधिकारी ने संबंध में निर्देश जारी किया है। इस कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

प्रयागराज जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों की बैठक की। प्रयागराज जिलाधिकारी ने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ेंगे। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि अगर 25 अगस्त तक बीएलओ ग्राम पंचायत में न पहुंचे या फिर किसी को कोई शिकायत है तो वह जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत, प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय से व्यक्तिगत रूप से मिलकर या फिर फोन पर बात करके शिकायत कर सकता है।

ऐसे लोग जिनकी आयु एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है वह अपने निवास से संबंधित ग्राम पंचायत में मतदान करने के योग्य माने जाएंगे। जिला अधिकारी ने सभी से अपील की है कि अगर उनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं।