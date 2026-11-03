यूपी पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट से 26 नाम काटने पर BLO सस्पेंड, प्रधान ने लगाया था आरोप
पीलीभीत में विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर दो SDM के खिलाफ ऐक्शन के बाद अब बरेली में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर एक BLO को सस्पेंड किया गया है। प्रधान और ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच होने पर आरोप की पुष्टि हुई। बीएसए ने सहायक अध्यापक को सस्पेंड कर दिया है।
बरेली, मुख्य संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बरेली की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में बीएलओ नफीस मोहम्मद खां को द्वेष के चलते पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से 26 वोटरों के नाम काट देने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधान और ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच होने पर आरोप की पुष्टि हुई। बीएसए ने सहायक अध्यापक को सस्पेंड कर दिया है।
शेरगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के प्रधान राहुल गंगवार ने बीते दिनों आईजीआरएस पर शिकायत की थी। राहुल का आरोप था कि ग्राम पंचायत में तैनात बीएलओ नफीस मोहम्मद खां (सहायक अध्यापक) ने साम्प्रदायिक द्वेष के चलते हिंदू धर्म के 26 वोटरों का नाम मतदाता सूची से काट दिया। गांव के ही वेद प्रकाश, हेमाकली, ललिता देवी, राकेश, ढाकन लाल आदि ने भी शपथ पत्र देकर वोट काटे जाने की शिकायत की। आरोप लगाया कि कंपोजिट स्कूल मोहम्मदपुर में सहायक अध्यापक नफीस मोहम्मद खां गांव में बीएलओ का कार्य कर रहे थे। नफीस ने पूर्व प्रधान रेहान खां से मोटी धनराशि लेकर हिंदु समुदाय के 26 वोट निरस्त कर दिए। इसकी त्रिसदस्यीय कमेटी से जांच कराई गई। जांच के दौरान नफीस 26 वोट काटे जाने के विषय में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सके।
प्रथम दृष्टया दोषी पाने पर किया सस्पेंड
जांच में नफीस को गलत प्रकार से सूची से वोटरों के नाम काटने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसए डॉ विनीता ने नफीस को सस्पेंड कर दिया है। नफीस को मीरगंज ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल सहसा में सम्बद्ध किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी फहेतगंज पश्चमी भानु शंकर गंगवार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें आरोप पत्र गठित कर बीएसए के अनुमोदन के बाद प्रकरण की जांच 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
क्या बोले अधिकारी
इस मामले में बरेली के एडीएम एफआर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से वोट काटे जाने की शिकायत पर त्रिसदस्यीय समिति से जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप की पुष्टि होने पर बीएसए ने सहायक अध्यापक नफीस मोहम्मद खां को सस्पेंड कर दिया है।
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर पीलीभीत में 2 एसडीएम हो गए थे सस्पेंड
बता दें कि अभी हाल ही में पीलीभीत में यूपी विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में अनियमितताओं पर अब सीधे चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी। आयोग ने एसडीएम के पद पर तैनात दो मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को निलंबित करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे पत्र में आयोग ने निर्देश दिया कि ईआरओ मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। पत्र में कहा कि दोनों के खिलाफ आरोप पत्र जांच के लिए निर्वाचन आयोग को सौंपे जाएं और आयोग की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें