यूपी पंचायत चुनाव: वोटर लिस्ट से 26 नाम काटने पर BLO सस्पेंड, प्रधान ने लगाया था आरोप

पीलीभीत में विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर दो SDM के खिलाफ ऐक्शन के बाद अब बरेली में पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर एक BLO को सस्पेंड किया गया है। प्रधान और ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच होने पर आरोप की पुष्टि हुई। बीएसए ने सहायक अध्यापक को सस्पेंड कर दिया है।

बरेली, मुख्य संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बरेली की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर में बीएलओ नफीस मोहम्मद खां को द्वेष के चलते पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट से 26 वोटरों के नाम काट देने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। प्रधान और ग्रामीणों की शिकायत के बाद जांच होने पर आरोप की पुष्टि हुई। बीएसए ने सहायक अध्यापक को सस्पेंड कर दिया है।

शेरगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के प्रधान राहुल गंगवार ने बीते दिनों आईजीआरएस पर शिकायत की थी। राहुल का आरोप था कि ग्राम पंचायत में तैनात बीएलओ नफीस मोहम्मद खां (सहायक अध्यापक) ने साम्प्रदायिक द्वेष के चलते हिंदू धर्म के 26 वोटरों का नाम मतदाता सूची से काट दिया। गांव के ही वेद प्रकाश, हेमाकली, ललिता देवी, राकेश, ढाकन लाल आदि ने भी शपथ पत्र देकर वोट काटे जाने की शिकायत की। आरोप लगाया कि कंपोजिट स्कूल मोहम्मदपुर में सहायक अध्यापक नफीस मोहम्मद खां गांव में बीएलओ का कार्य कर रहे थे। नफीस ने पूर्व प्रधान रेहान खां से मोटी धनराशि लेकर हिंदु समुदाय के 26 वोट निरस्त कर दिए। इसकी त्रिसदस्यीय कमेटी से जांच कराई गई। जांच के दौरान नफीस 26 वोट काटे जाने के विषय में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सके।

प्रथम दृष्टया दोषी पाने पर किया सस्पेंड जांच में नफीस को गलत प्रकार से सूची से वोटरों के नाम काटने का प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसए डॉ विनीता ने नफीस को सस्पेंड कर दिया है। नफीस को मीरगंज ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल सहसा में सम्बद्ध किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी फहेतगंज पश्चमी भानु शंकर गंगवार को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उन्हें आरोप पत्र गठित कर बीएसए के अनुमोदन के बाद प्रकरण की जांच 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

क्या बोले अधिकारी इस मामले में बरेली के एडीएम एफआर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से वोट काटे जाने की शिकायत पर त्रिसदस्यीय समिति से जांच कराई गई। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप की पुष्टि होने पर बीएसए ने सहायक अध्यापक नफीस मोहम्मद खां को सस्पेंड कर दिया है।