कब होगा यूपी पंचायत चुनाव? ओपी राजभर ने सबकुछ बता दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग गठन पर भी बोले

संक्षेप: अल्पसंख्यक कल्याण व पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ कर दी है। यूपी में पंचायत चुनाव कब से होंगे? इसको लेकर राजभर ने सबकुछ बता दिया।

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि अभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर संशय बरकरार है। लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण व पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ कर दी है। यूपी में पंचायत चुनाव कब से होंगे? इसको लेकर राजभर ने सबकुछ बता दिया। ओम प्रकाश राजभर ने बताया, पंचायत चुनाव अप्रैल-मई में होगा। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास कराया जाएगा। पंचायत चुनाव तय समय पर ही हर हाल में कराया जाएगा।

मदरसों को अपराध का अड्डा नहीं बनन देंगे राज्य सरकार मदरसा छात्रों व शिक्षकों का पूरा ब्योरा एटीएस को जल्द उपलब्ध कराने जा रही है। मदरसों को किसी भी कीमत पर अपराध का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। पुलिस को जांच में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पूरी मदद करेगा। उन्होंने बुधवार को पंचायती राज निदेशालय में विश्व शौचालय दिवस पर बातचीत में कहा कि प्रयागराज व कुशीनगर में जाली नोट छपाने और बहराइच के मदरसे में विदेशी लोगों को गलत ढंग से शरण देने के मामलों को देखते हुए विभाग भी पूरी तरह चौकन्ना है। दिल्ली बम धमाके के बाद जहां पर पुलिस को शक हो रहा है वह जांच कर रही है। ऐसे में विभाग भी पूरी मदद देगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सूची तैयार करें। मदरसों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं और कितने शिक्षा पढ़ा रहे हैं। उन सभी के मोबाइल नंबर और माता-पिता व निवास स्थान इत्यादि की जानकारी एटीएस की ओर से मांगी गई है।