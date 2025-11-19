Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Panchayat elections be held OP Rajbhar revealed everything including formation Backward Classes Commission
कब होगा यूपी पंचायत चुनाव? ओपी राजभर ने सबकुछ बता दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग गठन पर भी बोले

कब होगा यूपी पंचायत चुनाव? ओपी राजभर ने सबकुछ बता दिया, पिछड़ा वर्ग आयोग गठन पर भी बोले

संक्षेप: अल्पसंख्यक कल्याण व पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ कर दी है। यूपी में पंचायत चुनाव कब से होंगे? इसको लेकर राजभर ने सबकुछ बता दिया।

Wed, 19 Nov 2025 08:20 PMDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हालांकि अभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर संशय बरकरार है। लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण व पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति साफ कर दी है। यूपी में पंचायत चुनाव कब से होंगे? इसको लेकर राजभर ने सबकुछ बता दिया। ओम प्रकाश राजभर ने बताया, पंचायत चुनाव अप्रैल-मई में होगा। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास कराया जाएगा। पंचायत चुनाव तय समय पर ही हर हाल में कराया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मदरसों को अपराध का अड्डा नहीं बनन देंगे

राज्य सरकार मदरसा छात्रों व शिक्षकों का पूरा ब्योरा एटीएस को जल्द उपलब्ध कराने जा रही है। मदरसों को किसी भी कीमत पर अपराध का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। पुलिस को जांच में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पूरी मदद करेगा। उन्होंने बुधवार को पंचायती राज निदेशालय में विश्व शौचालय दिवस पर बातचीत में कहा कि प्रयागराज व कुशीनगर में जाली नोट छपाने और बहराइच के मदरसे में विदेशी लोगों को गलत ढंग से शरण देने के मामलों को देखते हुए विभाग भी पूरी तरह चौकन्ना है। दिल्ली बम धमाके के बाद जहां पर पुलिस को शक हो रहा है वह जांच कर रही है। ऐसे में विभाग भी पूरी मदद देगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सूची तैयार करें। मदरसों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं और कितने शिक्षा पढ़ा रहे हैं। उन सभी के मोबाइल नंबर और माता-पिता व निवास स्थान इत्यादि की जानकारी एटीएस की ओर से मांगी गई है।

गाजियाबाद को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार

विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर गाजियाबाद को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया। दूसरे नंबर पर रामपुर, तीसरे पर हाथरस, चौथे पर श्रावस्ती और पांचवें स्थान पर फिरोजाबाद रहा। वहीं सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार मिर्जापुर की नदिहार को मिला। दूसरे नंबर पर बरेली की भरतौल, तीसरे नंबर पर बिजनौर की जालबपुर गूदड़, चौथे नंबर पर कानपुर की रमईपुर व पांचवें नंबर पर श्रावस्ती की सरवन तारा ग्राम पंचायत शामिल है। कार्यक्रम में गुलाबी गैंग की प्रमुख संपत पाल देवी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव,पंचायती राज अनिल कुमार व पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह भी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:अपनी शादी में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अन्नू और साहिल ने की हर्ष फायरिंग, मुकदमा
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
UP Panchayat Chunav UP Panchayat Elections 2026 Om Prakash Rajbhar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |