यूपी पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में सरगर्मी तेज, ऐसे एक्टिव हुए ग्राम प्रधान प्रत्याशी

UP Panchayat elections Activity intensifies in villages; gram pradhan candidates become more active
Feb 05, 2026 06:03 pm IST
यूपी में भले ही पंचायत चुनाव की तारीख और आरक्षण की स्थिति अभी तय नहीं हुई है, लेकिन गांवों में चुनावी सरगर्मी तेज होने लगी है। पंचायत चुनाव की आहट मिलते ही वर्तमान ग्राम प्रधानों और संभावित उम्मीदवारों ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है। ऐसे में मौजूदा पंचायत प्रतिनिधि अब रोजाना ग्रामीणों के घर-घर जाकर उनका हालचाल पूछ रहे हैं और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से लेकर घरेलू समस्याओं तक में हरसंभव मदद पहुंचाई जा रही है, ताकि मतदाताओं का भरोसा कायम रखा जा सके।

वहीं, पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवार भी पीछे नहीं हैं। वे वर्तमान प्रधानों की कमियों और खामियों को गिनाते हुए ग्रामीणों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही खुद को बेहतर विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हुए गांव के विकास के वादे कर रहे हैं।

गांवों में इस समय राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवार थानों, ब्लॉक कार्यालयों और तहसीलों के चक्कर लगाकर अपने समर्थकों और मतदाताओं के मामलों में पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यक्रमों, धार्मिक आयोजनों और पारिवारिक कार्यक्रमों में भी उनकी मौजूदगी बढ़ गई है।

उधर, गांव की चौपालों, चाय-पान की दुकानों और चौक-चौराहों पर पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। लोग आने वाले चुनाव, संभावित प्रत्याशियों और आरक्षण व्यवस्था को लेकर खुलकर बातचीत कर रहे हैं। ग्रामीण मतदाता भी अब इस बढ़ती सक्रियता को भली-भांति समझ रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही नेताओं का व्यवहार बदल जाता है और अचानक सबकी चिंता बढ़ जाती है। फिलहाल, चुनाव की औपचारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन गांवों में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है।

