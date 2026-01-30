UP Panchayat Chunav: यूपी के इस जिले में रडार पर पंचायत चुनाव के 7.80 लाख डुप्लीकेट वोटर

संक्षेप: इन सभी नामों का सत्यापन किया जा रहा है। इस जिले में 966 डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सत्यापन के बाद डिलीट किए जा चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पुनरीक्षण कार्यक्रम में अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सॉफ्टवेयर से 7 लाख 93 हजार 464 डुप्लीकेट मतदाता पहचान किए गए हैं।

UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के पुनरीक्षण में निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी 19.51 लाख मतदाताओं की अनंतिम सूची में 7.80 लाख मतदाताओं को डुप्लीकेट श्रेणी में चिह्नित किया गया है। इन सभी नामों का सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक 966 डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम सत्यापन के बाद सूची से डिलीट किए जा चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पुनरीक्षण कार्यक्रम में अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। इस बार राज्य निर्वाचन कार्यालय ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से 7 लाख 93 हजार 464 डुप्लीकेट मतदाता पहचान किए गए हैं। इसकी ब्लॉकवार सूची बीएलओ को उपलब्ध करा दी गई है।

बीएलओ घर-घर जाकर इन मतदाताओं की उपस्थिति व दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। अभी तक 12 हजार 913 मतदाताओं का सत्यापन किया जा चुका है। सत्यापन के बाद 966 मतदाताओं का नाम डिलीट किया जा चुका है। सत्यापन का यह अभियान 21 फरवरी तक चलेगा। निचलौल ब्लाक में सबसे अधिक डुप्लीकेट मतदाता पंचायत चुनाव कार्यालय से जारी सूची के मुताबिक सबसे अधिक 85 हजार 361 डुप्लीकेट मतदाता निचलौल ब्लाक में हैं। दूसरे नंबर पर घुघली ब्लाक है। यहां 89 हजार 405 डुप्लीकेट मतदाता हैं। सदर ब्लाक में 69 हजार 798 डुप्लीकेट मतदाता हैं। केवल बीस ग्राम पंचायत का ब्लाक होने की वजह से धानी क्षेत्र में केवल 26 हजार 449 डुप्लीकेट मतदाता हैं। धानी को छोड़ कोई ऐसा ब्लाक नहीं है जहां डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या पचास हजार से कम हो।

बीएलओ द्वारा 12 हजार 913 डुप्लीकेट मतदाताओं का डोर टू डोर सत्यापन किया जा चुका है। इसमें से 11 हजार 947 मतदाता वैध मिले हैं। सत्यापन के बाद पनियरा ब्लाक में 274, परतावल ब्लाक में 532 व फरेंदा ब्लाक में 147 डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम सूची से डिलीट किया जा चुका है। पंचायत चुनाव में 2.60 लाख मतदाता अधिक वर्तमान में जिले की विधानसभा व पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के पुनरीक्षण में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। पंचायत चुनाव की अनंतिम मतदाता सूची में जहां 19.52 लाख मतदाता दर्ज हैं, वहीं विधानसभा की अनंतिम सूची में यह संख्या मात्र 16.91 लाख है। यह विसंगति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा सूची में नगर निकाय व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के मतदाता शामिल होते हैं। जबकि पंचायत सूची में केवल ग्रामीण क्षेत्रों के।

इसके बावजूद विधानसभा की तुलना में पंचायत सूची में 2.60 लाख मतदाता अधिक पाए गए हैं। अधिकारियों का तर्क है कि विधानसभा सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान शिफ्टेड व दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। पंचायत चुनाव की सूची के पुनरीक्षण में डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम हटाने के लिए सत्यापन कराया जा रहा है। सत्यापन के बाद पंचायत चुनाव के मतदाता सूची की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।