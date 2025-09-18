UP Panchayat Elections: 5 lakh voters in Gorakhpur on Election Commission radar, names to be deleted during verification यूपी पंचायत चुनाव: इस जिले में 5 लाख वोटर चुनाव आयोग के रडार पर, सत्यापन में कटेंगे नाम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Panchayat Elections: 5 lakh voters in Gorakhpur on Election Commission radar, names to be deleted during verification

UP Panchayat Elections: यूपी के गोरखपुर में साफ्टवेयर के माध्यम से संभावित डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट निकाली गई है। जिले में करीब 5.16 लाख संभावित डुप्लीकेट वोटर हैं। सत्यापन में नाम कटेंगे। 

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 10:35 AM
अपनी ग्राम पंचायत के दो वार्डों या दूसरी ग्राम में भी नाम दर्ज कराने वाले वोटरों के नाम अब एक ही ग्राम पंचायत में रहेगा, जहां वह निवास करता होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में साफ्टवेयर के माध्यम से संभावित डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट निकाली गई है। यूपी के गोरखपुर जिले में करीब 5.16 लाख संभावित डुप्लीकेट वोटर चुनाव आयोग के रडार पर हैं। सत्यापन भी शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव में पहली बार यह प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि डुप्लीकेट वोटर का नाम जोड़ने के दौरान आधार कार्ड के अंतिम चार अंक को भी लिखा जा रहा है। सत्यापन के बाद यदि कोई नंबर दो बार दिखेगा तो डुप्लीकेट वोटर का नाम सामने आ जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने संभावित डुप्लीकेट वोटरों की सूची भेजी है।अब सत्यापन में ऐसे लोगों के नाम काटे जाएंगे, जिन्होंने अपने चेहतों को वोट देने के लिए नाजायज कोशिश करके दो या इससे अधिक स्थानों पर नाम दर्ज करा लिया है। पंचायत चुनाव से पहलेवोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए सत्यापन शुरू किया गया है। निर्वाचन आयोग ने जिले के 29.5 लाख वोटरों में संभावित डुप्लीकेट वोटर लिस्ट दी है। इसमें नाम, पिता के नाम, उम्र और लिंग के आधार पर आयोग ने डुप्लीकेट वोटरों को बाहर करने की प्रक्रिया शुरू की है।

जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी जेएन मौर्य ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने संभावित डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट भेजी है। गोरखपुर जिले में करीब 5.16 लाख वोटर हैं, जिसका सत्यापन शुरू होगा। किसी भी वोटर का नाम एक स्थान पर रहेगा, जहां वह निवास करता है। सत्यापन में आधार कार्ड के अंतिम चार अंक भी लिखा जा रहा है, जिससे डुप्लीकेसी पकड़ी जाएगी।

