यूपी पंचायत चुनाव: इस जिले में 5 लाख वोटर चुनाव आयोग के रडार पर, सत्यापन में कटेंगे नाम

UP Panchayat Elections: यूपी के गोरखपुर में साफ्टवेयर के माध्यम से संभावित डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट निकाली गई है। जिले में करीब 5.16 लाख संभावित डुप्लीकेट वोटर हैं। सत्यापन में नाम कटेंगे।

अपनी ग्राम पंचायत के दो वार्डों या दूसरी ग्राम में भी नाम दर्ज कराने वाले वोटरों के नाम अब एक ही ग्राम पंचायत में रहेगा, जहां वह निवास करता होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में साफ्टवेयर के माध्यम से संभावित डुप्लीकेट वोटरों की लिस्ट निकाली गई है। यूपी के गोरखपुर जिले में करीब 5.16 लाख संभावित डुप्लीकेट वोटर चुनाव आयोग के रडार पर हैं। सत्यापन भी शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव में पहली बार यह प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि डुप्लीकेट वोटर का नाम जोड़ने के दौरान आधार कार्ड के अंतिम चार अंक को भी लिखा जा रहा है। सत्यापन के बाद यदि कोई नंबर दो बार दिखेगा तो डुप्लीकेट वोटर का नाम सामने आ जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने संभावित डुप्लीकेट वोटरों की सूची भेजी है।अब सत्यापन में ऐसे लोगों के नाम काटे जाएंगे, जिन्होंने अपने चेहतों को वोट देने के लिए नाजायज कोशिश करके दो या इससे अधिक स्थानों पर नाम दर्ज करा लिया है। पंचायत चुनाव से पहलेवोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए सत्यापन शुरू किया गया है। निर्वाचन आयोग ने जिले के 29.5 लाख वोटरों में संभावित डुप्लीकेट वोटर लिस्ट दी है। इसमें नाम, पिता के नाम, उम्र और लिंग के आधार पर आयोग ने डुप्लीकेट वोटरों को बाहर करने की प्रक्रिया शुरू की है।