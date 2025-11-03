यूपी में मतदाता सूची से कटेंगे 52 लाख डुप्लीकेट नाम, 15 जनवरी को आएगी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट

संक्षेप: UP panchayat election: यूपी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से 52 लाख डुप्लीकेट नाम कटेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिलों को पत्र भेजा गया है और 15 नवंबर तक सत्यापन का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 जनवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी।

UP panchayat election: यूपी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में लगभग 52 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिलों को पत्र भेजा गया है और 15 नवंबर तक सत्यापन का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मगर जिलों में जांच की कछुआ चाल से की जा रही है।15 जनवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी। ऐसे में 15 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करने से पहले यह काम पूरा होना बड़ी चुनौती बन गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 12.43 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। 90.76 लाख मतदाताओं के नाम एक से लेकर आठ-आठ बार दर्ज हैं और कई मतदाता तो ऐसे भी हैं जो कहीं और दूसरी जगह चले गया या अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे में इनका नाम काटने के लिए जिलाधिकारियों को अगस्त में ही पत्र भेजा गया था लेकिन जिलों में अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अभी तक मात्र 13.28 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन किया गया है और इसमें से 1.63 लाख मतदाता गलत मिले हैं।