यूपी में मतदाता सूची से कटेंगे 52 लाख डुप्लीकेट नाम, 15 जनवरी को आएगी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट

संक्षेप: UP panchayat election: यूपी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची से  52 लाख डुप्लीकेट नाम कटेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिलों को पत्र भेजा गया है और 15 नवंबर तक सत्यापन का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 जनवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी।

Mon, 3 Nov 2025 10:09 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
UP panchayat election: यूपी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में लगभग 52 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिलों को पत्र भेजा गया है और 15 नवंबर तक सत्यापन का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मगर जिलों में जांच की कछुआ चाल से की जा रही है।15 जनवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी। ऐसे में 15 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करने से पहले यह काम पूरा होना बड़ी चुनौती बन गया है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव प्रस्तावित है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 12.43 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। 90.76 लाख मतदाताओं के नाम एक से लेकर आठ-आठ बार दर्ज हैं और कई मतदाता तो ऐसे भी हैं जो कहीं और दूसरी जगह चले गया या अब इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे में इनका नाम काटने के लिए जिलाधिकारियों को अगस्त में ही पत्र भेजा गया था लेकिन जिलों में अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अभी तक मात्र 13.28 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन किया गया है और इसमें से 1.63 लाख मतदाता गलत मिले हैं।

2.14 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जाना बाकी

अभी भी 2.14 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जाना बाकी है। अकेले पीलीभीत के पूरनपुर ब्लॉक में ही 97 हजार डुप्लीकेट मतदाता हैं। सैदपुर गाजीपुर में 71 हजार, पड़रौना के 63 हजार और हापुड़ में 61 हजार डुप्लीकेट मतदाता हैं। ऐसे ही वाराणसी, बिजनौर, आजमगढ़, जौनपुर व अंबेडकरनगर इत्यादि जिलों में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मतदाता हैं। फिलहाल जिस तरह जिलों में अभी तक मात्र छह प्रतिशत का ही सत्यापन हुआ है, उससे साफ है कि आगे तेजी से काम करना होगा। अगर अब ढिलाई हुई तो पंचायत चुनाव समय पर कराना बड़ी चुनौती होगा।

