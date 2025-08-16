up panchayat elections 43 thousand voters removed from 21 villages in gorakhpur this campaign will run from 19th UP Panchayat Chunav: गोरखपुर में 21 गांवों से हटाए गए 43 हजार वोटर, 19 से चलेगा ये अभियान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Panchayat Chunav: गोरखपुर में 21 गांवों से हटाए गए 43 हजार वोटर, 19 से चलेगा ये अभियान

UP Panchayat Chunav: गोरखपुर में 21 गांवों से हटाए गए 43 हजार वोटर, 19 से चलेगा ये अभियान

19 अगस्त से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसके बाद इनके नाम टाउन एरिया के वार्डों में जुड़ जाएंगे। इस दौरान BLO घर-घर जाकर नए मतदाता बनाने के साथ ही वोटर लिस्ट ठीक करेंगे। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस अभियान में मतदाता बन सकेंगे।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुरSat, 16 Aug 2025 07:35 AM
UP Panchayat Chunav: गोरखपुर में 21 गांवों से हटाए गए 43 हजार वोटर, 19 से चलेगा ये अभियान

UP Panchayat Chunav: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरशोर से जारी हैं। इसे लेकर परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही गोरखपुर की 21 ग्राम पंचायतों के 43 हजार 465 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। अब 19 अगस्त से मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। इसके बाद इनके नाम टाउन एरिया के वार्डों में जुड़ जाएंगे। इस दौरान बीएलओ घर-घर जाकर नए मतदाता बनाने के साथ ही वोटर लिस्ट ठीक करेंगे। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी इस अभियान में मतदाता बन सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।

निर्वाचन कार्यालय (पंचायत) से मिली जानकारी के मुताबिक मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए करीब 1850 बीएलओ और 200 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। परिसीमन के बाद पाली ब्लॉक की पंचायत मंझरिया, थरुआपार, जगदीशपुर गाही, बिसरी, घघसरा, डुमरी, पनिका, बिजौवा, भरोहिया तथा बड़हलगंज के बेइली, कोड़ारी के वोटरों का नाम कटा है।

इसी तरह उरुवा ब्लॉक के अमोढ़ा, चचाईराम, पचौहा, नकौझा, उरुवां, बेलासपुर, बिरई बुजुर्ग, मरवटिया, राईपुर, बनकट के वोटरों का नाम हटा है। बता दें कि पिछले पंचायत चुनाव के बाद पाली ब्लॉक की नौ ग्राम पंचायतें नव गठित घघसरा नगर पंचायत में शामिल कर दी गईं थी। इसी तरह बड़हलगंज ब्लॉक की दो ग्राम पंचायत बड़हलगंज में और उरुवा ब्लॉक की सर्वाधिक 10 ग्राम पंचायतें उरुवा नगर पंचायत में शामिल हो गईं थी।

अगले साल प्रस्तावित पंचायत चुनाव में कुल 1274 पंचायतों के विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशी भाग्य आजमाएंगे। पिछले पंचायत चुनाव में पंचायतों में कुल संख्या 1294 थी। वहीं परिसीमन में 30 वार्ड हटने के बाद क्षेत्र पंचायत वार्डों की संख्या 1670 और एक वार्ड समाप्त होने के बाद जिला पंचायत वार्डों की संख्या 67 हो गई है।

