UP Panchayat Chunav: इस जिले की ग्राम पंचायतों में 29.43 लाख वोटर, इस दिन से लिस्ट में देखें नाम

दिसंबर 2025 में प्रकाशित अनंतिम मतदाता सूची में गोरखपुर में वोटरों की संख्या 29, 88, 692 थी। इसमें दावे आपत्तियों में 1,45, 168 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 16, 945अपात्र मतदाताओं के नाम काटे गए। पुनरीक्षण के बाद मतदाता तैयार कर ली गई है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन बुधवार को होगा।

UP Panchayat Chunav : ग्राम पंचायत निवार्चन के लिए हुए मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में गोरखपुर में 29,63, 142 मतदाता हैं। पुनरीक्षण के बाद मतदाता तैयार कर ली गई है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन बुधवार को होगा। उसके बाद लोग अपना नाम मतदाता सूची में देख सकेंगे। इस मतदाता सूची में एक जनवरी 2026 तक 18 वर्ष उम्र पूरी कर चुके युवाओं को मतदाता बनाया गया है, जबकि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद 1,70, 178 के नाम काटे गए हैं। ग्राम पंचायत चुनाव इसी साल होगा तो छूटे हुए मतदाताओं को नाम जोड़ने का अवसर मिलेगा, जबकि यदि चुनाव 2027 में होगा तो संक्षिप्त पुनरीक्षण होगा। पुनरीक्षण होगा तो घर-घर सर्वे के आधार पर नाम जोड़ने या विलोपित करने का कार्य होगा।

दिसंबर 2025 में प्रकाशित अनंतिम मतदाता सूची में जिले में मतदाताओं की संख्या 29, 88, 692 थी। इसमें दावे आपत्तियों में 1,45, 168 नए मतदाता जोड़े गए, जबकि 16, 945अपात्र मतदाताओं के नाम काटे गए। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ्टवेयर के जरिए नाम, पिता के नाम, उम्र एवं लिंग के आधार संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भेजी और घर-घर सर्वे करके डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम काटे गए। इसमें 12.37 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सर्वे में 1, 26, 832 नाम काटे गए, जबकि इसके बाद नए मतदाताओं के जुड़ने के बाद 11.33 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का सर्वे कराया गया, जिसमें 26,941 मतदाता डुप्लीकेट मिले, जिनके नाम काटे गए। ये दोनों सर्वे जिले स्तर की संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सर्वे के आधार पर किया गया, जबकि ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन से पहले ब्लॉक स्तर पर तैयार की गई सूची में 5.37 लाख मतदाताओं के सर्वे में 1.51 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए थे।

विधान सभा की सूची से 2.82 लाख मतदाता कम विधान सभा चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव के ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद जिले की 1271 ग्राम पंचायतों में जिले भर से अधिक मतदाता होने का आंकड़ा था। इसमें दावे आपत्तियों में काटे गए नाम के साथ तीन बार संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सर्वे में नाम काटे गए हैं। अब ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में विधान सभा की सूची से 2,82, 279 मतदाता कम हैं। दोनों मतदाता सूची के मतदाताओं में अंतर से स्पष्ट हो रहा है कि यह अंतर और अधिक होना चाहिए। विधान चुनाव में पूरे जिले के मतदाता होते हैं, जबकि ग्राम पंचायतों के साथ नगर निगम और 11 नगर पंचायतों के मतदाता जोड़े जाएंगे तो पूरे जिले के मतदाता होंगे। विधान सभा निर्वाचन में जिले में 32, 45, 441 मतदाता हैं।