यूपी पंचायत चुनाव : इस जिले की वोटर लिस्ट से हटाए गए 28 हजार मतदाता

UP Panchayat Elections: राजधानी की वोटर लिस्ट में 28 हजार मतदाता हटाए गए। अब तक 81 हजार से अधिक नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, काटे गए हैं या संशोधित किए गए हैं।  

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 06:53 AM
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर लखनऊ जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम तेजी से जारी है। अब तक 81 हजार से अधिक नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं, काटे गए हैं या संशोधित किए गए हैं। यह पूरा काम ई-बीएलओ एप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। कुल 28 हजार 405 नाम इस दौरान हटाए जा चुके हैं।

अभी तक कुल तैनात किए गए 678 में से 11 बीएलओ ने डेटा फीड नहीं किया है। अब तक बक्शी का तालाब विकासखंड में 8,702 नाम जोड़े गए और 5,685 हटाए गए। चिनहट में 952 नाम जोड़े गए और 673 हटाए गए, माल में 5,098 नाम जोड़े गए और 3,305 हटाए गए, मलिहाबाद में 5,444 नाम जोड़े गए और 2,777 हटाए गए, काकोरी में 860 नाम जोड़े गए और 343 हटाए गए। इसी तरह सरोजनीनगर में 4,389 नाम जोड़े गए और 2,664 हटाए गए और मोहनलालगंज में 7,828 नाम जोड़े गए और 4,935 हटाए गए।

गोसाईगंज में 7,598 नाम जोड़े गए और 5,242 हटाए गए। कुल मिलाकर, जिले भर में 81,072 प्रविष्टियों पर काम पूरा हो चुका है। इस काम में कुल 678 बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) लगे हुए हैं, जिनमें से 11 बीएलओ ने अभी तक ऐप के जरिए अपना डेटा फीड नहीं किया है। विकास खंडों में देखें तो मोहनलालगंज में सबसे ज्यादा 27,616, जबकि बक्शी का तालाब में 16,593 प्रविष्टियों का काम पूरा हुआ है। सरोजनी नगर, काकोरी, माल और मलिहाबाद में भी यह काम अंतिम चरण में है।

20 सितंबर तक की स्थिति-

45,411 नए नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं।

28,405 नामों को हटाया गया है।

7,256 नामों में संशोधन किया गया है।

