यूपी में ग्राम प्रधान को प्रशासक बनाने के फैसले पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से चुनाव टालने पर भी सवाल पूछा
यूपी में प्रधानों की प्रधानी खत्म करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानों के, प्रशासक बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
यूपी में अब प्रधानों की प्रधानी खत्म हो गई है। प्रधानों को प्रशासक बनाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तल्खी दिखाते हुए प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ाकर प्रशासक बनाने के आदेश को गलत बताया और इस आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव टालने पर राज्य सरकार से पूछा। हाईकोर्ट ने सवाल किए की असंवैधानिक कानून के तहत आदेश कैसे जारी हुआ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को टालने और प्रधानों का बतौर प्रशासक कार्यकाल बढ़ाने के आदेशों पर असंतोष जताया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में पांच साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। राज्य सरकार कोई अध्यादेश या कानून लाकर चुनाव को पांच साल से आगे नहीं बढ़ा सकती। कोर्ट ने कहा कि सरकार के दोनों आदेश संविधान के विपरीत हैं इसलिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में राज्य सरकार के गत 25 व 26 मई के उन आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3-ए) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। सुनवाई के दौरान ने कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2000 में प्रेम लाल पटेल के मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच पहले ही इस धारा को संविधान के अनुच्छेद 243ई और 243के का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दे चुकी है।
गौरतलब हो कि यूपी में प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म हो गया था। यूपी में 57 हजार से ज्यादा गांव हैं। यूपी में पंचायत चुनाव में देरी हो गई। 26 मई को प्रधानों का कार्यकाल खत्म होते ही सरकार ने प्रधानों को प्रशासक बना दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में अरविंद राठौर ने प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया। अब हाईकोर्ट की रोक के बाद यूपी में पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर असमंजस है।
वहीं, हाल ही में यूपी में सरकार ने ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दी है। ओबीसी आयोग सभी जिलों का दौरा करेगा। इससे पिछड़े वर्गों की वास्तविक आबादी और उनकी स्थिति की जानकारी निकाली जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायतों में आरक्षण तय किए जाएंगे। इसी कारण पंचायत चुनाव में देरी होगी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें