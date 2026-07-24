यूपी पंचायत चुनाव: ग्राम सभा की मतदाता सूची में 13 जिंदा वोटर को मरा दिखा दिया
UP Panchayat Elections: उत्तर प्रदेश के बहराइच में ग्राम पंचायत की सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। मतदाताओं का कहना है कि मतदाता सूची में 13 जिंदा वोटर को मरा दिखा दिया गया है।
यूपी में पंचायत चुनाव के लिए जून में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। बहराइच में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी सामने आई है। ब्लाक रिसिया के हुसैनपुर मोहम्मदपुर की निर्वाचक नामावली में संभावित मतदाता सूची जो सत्यापन के लिए ग्राम पंचायत सहायक को उपलब्ध कराई गई थी, उसमें से करीब 52 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। 13 जीवित मतदाताओं को मृतक दिखा दिया गया। इसको नेकर तुफैल पुत्र मिज्जन निवासी की अगुवाई में दो दर्जन से अधिक मतदाताओं ने ब्लाक कार्यालय पर शुक्रवार को खंड विकास अधिकारी का घेराव कर ज्ञापन सौंपा।
मतदाताओं में आक्रोश है। नाराज मतदाताओं ने कहा कि ग्राम प्रधान की सह पर ग्राम पंचायत सहायक के द्वारा मतदाताओं को मतदाता सूची से पृथक कर जीवित को मृतक दिखाया गया है। आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सहायक रिश्ते में ग्राम प्रधान का भतीजा है और नगर पंचायत देवीपुरा का निवासी है। यह प्रकरण जिलाधिकारी के समक्ष पहुंचा तो उन्होंने उप जिलाधिकारी सदर की अगुवाई में खंड विकास अधिकारी रिसिया सहित तीन सदस्यीय समिति गठित कर जांच कर आख्या तलब किया है।
तीन सदस्यीय टीम गठित कर जांच सौंपी गई
इसके साथ ही ईओ नगर पंचायत रिसिया से भी रिपोर्ट तलब किया गया है। खंड विकास अधिकारी सचिन कुमार भारतीय ने बताया कि संभावित डुप्लीकेट मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर के साथ तीन सदस्यीय टीम गठित कर जांच सौंपी गई है। जांच के बाद आख्या दी जाएगी। इसके बाद स्थिती स्पष्ट हो जाएगी।
मतदाता सूची से 198 लोगों के नाम गायब होने का मामला सामने आया था
इससे पहले भी बहराइच में ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आ चुका है। विकास खंड मिहींपुरवा के ग्राम पंचायत लालपुर चांदाझार में मतदाता सूची से 198 लोगों के नाम गायब होने का मामला सामने आया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन् किया था। एसडीएम मिहींपुरवा रामदयाल एवं बीडीओ विजय कुमार सिंह ज्ञापन सौंपा था। ग्रामीणों ने कहा कि बिना किसी स्पष्ट कारण के बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की थी कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम तत्काल प्रभाव से पुनः मतदाता सूची में जोड़े जाएं, ताकि वे अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें। वहीं अधिकारियों ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया था।
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