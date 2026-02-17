Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

यूपी पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट रिविजन के आंकड़े चौंकाएंगे? हो सकता है विधानसभा से इतना अंतर

Feb 17, 2026 03:27 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

पंचायत चुनाव के तहत गोरखपुर की 1273 ग्राम पंचायतों के मतदाता विधान सभा चुनाव के पूरे जिले के मतदाताओं के बराबर होने वाले हैं। दोनों चुनाव की वोटर लिस्ट में लगभग 30 लाख मतदाता हो जाएंगे, जबकि गोरखपुर शहर और 11 नगर निकायों के 13.67 लाख मतदाता पंचायत चुनाव की सूची से बाहर हैं।

यूपी पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट रिविजन के आंकड़े चौंकाएंगे? हो सकता है विधानसभा से इतना अंतर

UP Panchayat Chunav: एक साथ किए जा रहे विधान सभा और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदाता सूची पुनरीक्षण (voter list revision) के आंकड़े चौंका सकते हैं। पंचायत चुनाव के अंतर्गत गोरखपुर की 1273 ग्राम पंचायतों के मतदाता विधान सभा चुनाव के पूरे जिले के मतदाताओं के बराबर होने वाले हैं। दोनों चुनाव की मतदाता सूची में लगभग 30 लाख मतदाता हो जाएंगे, जबकि गोरखपुर शहर और 11 नगर निकायों के 13.67 लाख मतदाता पंचायत चुनाव की सूची से बाहर हैं। इस प्रकार दोनों मतदाता सूची में पूरे जिले के अनुसार गणित लगाई जाए तो 13 लाख से अधिक मतदाताओं का अंतर आ रहा है।

भारत निर्वाचन आयोग की ओर विधान सभा निर्वाचन में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कराया जा रहा है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू होने से पूर्व जिले में 36,66,533 मतदाता थे, जिसमें दावे आपत्तियों के बाद प्रकाशित हुई अनंतिम मतदाता सूची में 30, 20, 908 मतदाता थे। उस दौरान 6,45, 625 मृतक, स्थानांतरित, दो स्थानों पर नाम सहित अन्य अपात्र मतदाताओं के नाम काटे गए थे, जबकि 2.84 लाख बिना मैपिंग वाले मतदाता थे, जिसके नोटिस की सुनवाई में अलग अलग विधान सभा क्षेत्रों में 35 से 40 प्रतिशत मतदाताओं के दस्तावेज जमा हुए हैं, जिन लोगों के दस्तावेज जमा नहीं होंगे, उनके नाम मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। छह फरवरी तक दावे आपत्तियों का समय एक माह बढ़ाया गया, इसमें 1,71,395 लोगों ने नाम जोड़ने को फार्म-6 भरा है, जबकि नाम काटने के लिए फार्म- 7 भरने वालों की संख्या 4,303 है। वहीं 35,076 लोगों ने संसोधन के लिए फार्म-8 भरा है।

ये भी पढ़ें:पंचायत चुनाव: इस जिले में 3 लाख वोटरों का सत्यापन बनी चुनौती, सिर्फ 4 दिन शेष

इतने हो सकते हैं मतदाता

एसआईआर की अनंतिम मतदाता सूची में 30,20, 908 मतदाता थे, जिसमें दावे आपत्तियों के अनुसार 1,67, 062 मतदाताओं के नाम जुड़ जाएंगे, जबकि सुनवाई में अनुपस्थित करीब 40 प्रतिशत मतदाताओं को कम करें तो 1.61 लाख मतदाता कम हो जाएंगे। इस प्रकार जिले में मतदाताओं की संख्या करीब 30.26 लाख हो रही है। हालांकि, अब बीएलओ मौके पर ही सुनवाई करके बिना मैपिंग वाले मतदाताओं के दस्तावेज जमा कर रहे हैं और नाम जोड़ने, काटने और संसोधन के लिए अवसर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय के अनुसार नगर निगम में 10,48, 654 मतदाताओं सहित सभी 11 नगर निकायों में 13.67 लाख मतदाता हैं। पूर्व पार्षद अमरनाथ यादव ने कहा कि नगर निकायों की सूची का पुनरीक्षण होगा तो अपात्र मतदाता बाहर होंगे, हालांकि, शहरी क्षेत्र में आबादी भी बढ़ रही है।

पंचायतों में भी होंगे 30 लाख मतदाता

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में छह जनवरी को प्रकाशित सूची में 30,99,961 मतदाता थे। उनमें नाम, पिता के नाम, उम्र एवं लिंग के अनुसार उसके बाद 12.37 लाख संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं का सर्वे शुरू किया गया। 20 तक 8.65 लाख मतदाताओं का सर्वे हुआ और 74,319 के नाम काटे गए हैं। अब तक 8.5 प्रतिशत अपात्र मिले हैं, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर हैं। इसके अनुसार 12.37 लाख वोटरों में 1.05 लाख को बाहर होने की संभावना है। इसके अनुसार जिले में मतदाताओं की संख्या करीब 30 लाख होगी। 28 मार्च को अंतिम सूची प्रकाशित होगी।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांव वालों को बड़ी जिम्मेदारी, 248 प्रधान बने योद्धा

क्या बोले अधिकारी

उप जिला निर्वाचन अधिकारी और गोरखपुर के एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन में बिना मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई में दस्तावेज जमा करके पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जा रहे हैं। अब बीएलओ ही मौके पर दस्तावेज प्राप्त करके स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं। दावे-आपत्तियों का समय बढ़ने के कारण भी पात्र मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। पंचायत चुनाव में अपात्र वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Panchayat Chunav UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;