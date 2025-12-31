Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Panchayat Election thousands of applications received on last day of claims objections voter turnout to increase
UP Panchayat Election: दावे-आपत्तियों के अंतिम दिन पड़े हजारों एप्लीकेशन, बढ़ेंगे वोटर

संक्षेप:

पंचायत चुनाव की तैयारी में दावेदार अभी से जुट गए हैं। कभी लोगों के सुख-दुख में दूर से भी रिश्ता नहीं रखने वाले दावेदार आजकल उनके दरवाजे पर पहुंच हाल-जान जानने में लग गए हैं। हर-कोई अपने वोटरों को सहजने में लगा है। दावेदार अपने पक्ष के लोगों का नाम जोड़ने को लेकर बीएलओ से भी संपर्क साध रहे हैं।

Dec 31, 2025 07:35 am ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दावे-आपत्तियों के दौर के अंतिम दिन मंगलवार तक गोरखपुर में 35 हजार से अधिक मतदाता बढ़ाने के आवेदन प्राप्त हो गए। अंतिम दिन नाम जोड़ने, संशोधन और विलोपन के अधिक आवेदन प्राप्त हुए। यही कारण है कि कुछ मतदाता अंतिम मतदाता सूची में बढ़ेंगे। मंगलवार देर रात तक निर्वाचन विभाग में शत प्रतिशत आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके थे। हालांकि, अनन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बावजूद भी नए मतदाताओं का नाम दर्ज कराने का अवसर प्राप्त होगा।

गोरखपुर के 20 ब्लॉकों में 36, 850 नए मतदाता बनाने के आवेदन प्राप्त हुए, जबकि अंतिम दिन 19241 आवेदन जमा किए गए। इसी प्रकार 1792 आवेदन नाम काटने के प्राप्त हुए हैं, वहीं 6157 आवेदन संशोधन के प्राप्त हुए हैं। आवेदनों पत्रों की जांच के बाद मतदाता बढ़़ाए जाएंगे। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी जेएन मौर्य ने बताया कि गोरखपुर में 36850 से अधिक आवेदन नाम बढ़ाने के प्राप्त हुए हैं, जबकि 1792 आवेदन विलोपन है। इस आंकड़े में कुछ बढ़ोत्तरी होनी है। जिले में 35 हजार से अधिक मतदाताओं के बढ़ने का अनुमान है।

गांव में बनने शुरू हो गए समीकरण

वहीं, देवरिया में पंचायत चुनाव की तैयारी में दावेदार अभी से जुट गए हैं। कभी लोगों के सुख-दुख में दूर से भी रिश्ता नहीं रखने वाले दावेदार आजकल उनके दरवाजे पर पहुंच हाल-जान जानने में लग गए हैं। हर-कोई अपने वोटरों को सहजने में लगा है। ग्राम पंचायतों का मई-जून और जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का जुलाई 2026 में कार्यकाल खत्म हो रहा है। उसके बाद जिले की 1121 ग्राम पंचायतों में चुनाव का बिगुल फूंक जाएगा। चुनाव में दावेदारी पेश करने वाले लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी ग्राम पंचायतों का आरक्षण घोषित नहीं हुआ है, फिर भी लोग अपने स्तर से कयास लगाना शुरू कर दिए हैं। परदेश में कमाई करने वाले लोग भी चुनाव मैदान में उतरने को गांव पहुंच गए हैं। भावी प्रत्याशी मतदाताओं के दरवाजे-दरवाजे पहुंच उनसे समर्थन मांग रहे हैं। साथ ही दावेदार ब्लॉक और जिला मुख्यालय पहुंचकर कर्मचारियों से आरक्षण का फार्मूला जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। गांवों की चौराहों और चाय-पान की दुकानों पर भी पंचायत चुनाव का जिक्र करते हुए लोग सुने जा रहे हैं। वहीं, नव वर्ष पर होर्डिंग्स और बैनर लगाकर संभावित दावेदार अपने प्रचार को धार देने में जुट गए हैं।

बीएलओ से साध रहे संपर्क

चुनाव के दावेदार अपने पक्ष के लोगों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर बीएलओ से संपर्क साध रहे हैं। साथ ही घर-घर पहुंच वे 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके युवक-युवतियों से नाम जोड़वाने की अपील भी कर रहे हैं। किसी भी तरह दावेदार मतदाता सूची में अपने खेमे के लोगों का नाम बढ़ाने में जुटे हैं।

प्रधानों ने किया प्रदर्शन

पंचायत राज एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर देवरिया में मंगलवार को ग्राम प्रधानों ने क्षेत्र पंचायत कार्यालय रुद्रपुर पर प्रदर्शन किया। साथ ही जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही। संयुक्त पंचायत निकाय मोर्चा के जिला संयोजक ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी अपनी टीम के साथ मंगलवार को रुद्रपुर क्षेत्र पंचायत कार्यालय पहुंचे। जहां बैठक करने के बाद प्रदर्शन कर करते हुए पंचायज राज एक्ट लागू करों, व गांवों की सरकार चाहिए की मांग को लेकर नारबाजी करने लगे। जिला संयोजक ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि 23 मार्च को देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें जनपद के सभी निकाय और ब्लॉकों के जनप्रतिनधि उपस्थित रहेंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
