Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ऐसे वर्तमान प्रधानों के लड़ने पर लगेगी रोक, यूपी पंचायत चुनाव से पहले जरूर करना होगा ये काम

Feb 21, 2026 01:07 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
share Share
Follow Us on

विकास कार्यों का ऑडिट नहीं कराने वाले प्रधान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जिला पंचायत कार्यालय से इसकी प्रक्रिया होगी। चुनाव में यह प्रक्रिया हर बार अपनाई जाती है। जिन गांवों में कार्यों की किस्त जारी कर दी जाती है और वहां पर काम पूरा नहीं रहता है तो उस स्थिति में ऑडिट कराना होता है।

ऐसे वर्तमान प्रधानों के लड़ने पर लगेगी रोक, यूपी पंचायत चुनाव से पहले जरूर करना होगा ये काम

UP Panchayat Chunav 2026 : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर शासन स्तर से भी तैयारी की जा रही है। विकास कार्यों का ऑडिट नहीं कराने वाले प्रधान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव से पहले नो-ड्यूज लेना होगा। जिला पंचायत कार्यालय से इसकी प्रक्रिया होगी। अलीगढ़ के जिला पंचायत राज अधिकारी यतेंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव में यह प्रक्रिया हर बार अपनाई जाती है। जिन गांवों में कार्यों की किस्त जारी कर दी जाती है और वहां पर काम पूरा नहीं रहता है तो उस स्थिति में ऑडिट कराना होता है। विभाग से एक नोटिस जारी होता है, जिसके बाद प्रधान को नो-ड्यूज क्लियर करना होता है। नो-ड्यूज क्लीयर नहीं करने पर नामांकन दाखिल नहीं कर सकते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में तमाम अड़चन आती है।

इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर शुकवार को एक नया अपडेट यह आया कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 15 अप्रैल को होगा। दूसरी बार अंतिम सूची की तिथि बढ़ाई गई है। पहले यह तारीख छह फरवरी से बढ़ाकर 28 मार्च की गई थी। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अंतिम सूची प्रकाशन का समय बढ़ाए जाने का आदेश जारी कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार अभी तक मतदाता सूची को कंप्यूटरीकृत किए जाने, राज्य मतदाता नंबर जारी करने व मतदेय स्थलों की मैपिंग का कार्य 27 मार्च तक होना था। अब इसे भी बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दिया गया है। फिर 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यूपी की सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), बोर्ड की परीक्षाएं व अन्य कार्यों में प्रशासनिक मशीनरी के व्यस्त होने और बीएलओ पर कई कार्यों का बोझ होने के चलते सूची की तारीखें दो बार बढ़ाई जा चुकी हैं।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव: 2.81 करोड़ वोटर के सत्यापन अभी बाकी, कैसे होंगे? कल तक ही समय

26 मई को खत्म हो रहा प्रधानों का कार्यकाल

यूपी में ग्राम पंचायत प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। चुनाव कब तक होंगे यह अभी साफ नहीं हो पाया है। 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची तो जारी हो जाएगी लेकिन वोटर लिस्ट जारी होने के महीने भर में ही चुनाव की तैयारियां करना आसान नहीं होगा। अभी तक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हो पाई है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कार्यकाल पूरा होने तक चुनाव न होने पर प्रशासक तैनात किए जा सकते हैं। फिर छह महीने में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। फिलहाल मई तक चुनाव कराया जाना अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है।

कब तक किसका कार्यकाल

पद कार्यकाल तारीख

ग्राम प्रधान 26 मई

ब्लॉक प्रमुख 19 जुलाई

जिला पंचायत अध्यक्ष 11 जुलाई

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Online Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |