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यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में पहली बार स्टेट नंबर होगा अलॉट, फर्जी मतदान पर लगेगी लगाम

May 03, 2026 06:17 pm ISTAjay Singh संवाददाता, देवरिया
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पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग से सभी ग्राम पंचायतों की वोटर लिस्ट में दर्ज वोटरों के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया गया है, जो नौ अंक का होगा और एक मतदाता के लिए एक ही नंबर होगा। इस नंबर के होने से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे नाम पर वोट नहीं डाल सकेगा।

यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में पहली बार स्टेट नंबर होगा अलॉट, फर्जी मतदान पर लगेगी लगाम

UP Panchayat Chunav : उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पर के निर्देश पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए ग्राम पंचायत की मतदाता सूची का वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आयोग के निर्देश पर पहली बार ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची के सभी मतदाताओं का स्टेट वोटर नंबर एलाट होगा। एक मतदाता के लिए एक ही नंबर होगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति नाम पर कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकेगा।

देवरिया में कुल 1121 ग्राम पंचायतें हैं। पुनरीक्षण अभियान के तहत 23 दिसंबर को ग्राम पंचायतों की अनंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था। जिसमें जनपद के सोलह विकास खंडों में पुरुष व महिला वोटरों की कुल संख्या 23,83, 510 है। अभी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित नहीं हुई है। पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग से सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया गया है, जो नौ अंक का होगा और एक मतदाता के लिए एक ही नंबर होगा। इस नंबर के होने से आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे नाम पर वोट नहीं डाल सकेगा। यदि दूसरे का वोट डालने का प्रयास किया तो स्टेट वोटर नंबर से तुरंत पकड़ जाएगा।

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विभाग की माने तो अब तक जो भी ग्राम पंचायतों के मतदाताओं की अनंतिम सूची प्रकाशित हुई है उसमें सभी मतदाताओं को एसवीएन नंबर एलाट हो गया है। वहीं सिर्फ जो अब तक नए मतदाता बने हैं उनका एसवीएन नंबर अभी एलाट नहीं हुआ है। जल्द ही नए मतदाताओं का भी एसवीएन नंबर जारी कर दिया जाएगा।

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क्या बोले अधिकारी

पंचायत और नगर निकाय के सहायक निर्वाचन अधिकारी अमरेश कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पहली बार ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में सभी मतदाताओं का स्टेट वोटर नंबर एलाट किया गया है। अभी मतदाताओं की अंतिम सूची प्रकाशित नहीं हुई है। अंतिम सूची प्रकाशन से पूर्व सभी मतदाताओं का एसवीएन नंबर एलाट हो जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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