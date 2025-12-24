पंचायत चुनाव: प्रयागराज में बढ़े 86 हजार से अधिक मतदाता, आधार से लिंक होंगे नाम

संक्षेप: यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को आलेख्य प्रकाशित कर दिया गया है। प्रयागराज जिले में कुल 86 हजार 238 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।

यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के तहत मंगलवार को आलेख्य प्रकाशित कर दिया गया है। प्रयागराज जिले में कुल 86 हजार 238 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आलेख्य उप जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर चस्पा कर दिया गया है। इस पर 30 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं।

पंचायत चुनाव वर्ष 2026 में संभावित है। जिसे लेकर निर्वाचक नामावलियों में सुधार के लिए काम चल रहा था। बीते डेढ़ महीने के बाद आलेख्य प्रकाशित कर दिया गया है। जिस वक्त मतदाता सूची बनाने का काम शुरू हुआ था उस वक्त कुल मतदाता 34 लाख दो हजार 743 थे जबकि अनंतिम सूची में 34 लाख 88 हजार 981 मतदाता हो गए हैं। यानी कुल 86 हजार 238 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा ने बताया कि उनके कार्यालय में सूची चस्पा कर दी गई है। इसके साथ ही सम्बन्धित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) कार्यालय, बीडीओ व बूथों पर चस्पा कर दी गई है। इसके साथ ही यह सूची बीएलओ के पास भी उपलब्ध है। बुधवार को दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे।

आधार से लिंक होंगे नाम

इस बार सुधार के दृष्टिगत सभी के आधार कार्ड लिए गए हैं। जिससे मतदाता के नाम के साथ आधार के आखिरी चार नंबर भी दिखाई देंगे। सूची में सुधार के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिससे डुप्लीकेट वोटर न हो सकें। आधार नंबर वेबसाइट पर डालते ही गड़बड़ी की जानकारी हो जाएगी।

डुप्लीकेट वोटरों की सूची जिले में पंचायत चुनाव के लिए जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान लगभग छह लाख डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची राज्य निर्वाचन आयोग ने सौंपी थी। जिसके आधार पर बीएलओ से सत्यापन कराया गया। लगभग डेढ़ लाख वोटर इसमें डुप्लकेट पाए गए थे। शेष के नाम पहले ही सूची से हटाए जा चुके थे, या फिर शिकायत गलत थी।