पति रोज-रोज पीटता था, तंग होकर पत्नी ने डंडे से पीट-पीटकर की हत्या

संक्षेप: मैं क्या करती रोज-रोज पति शराब के नशे में पीटते थे और उत्पीड़न करते थे। 25 दिसंबर की देर शाम को भी जब वह शराब के नशे में घर लौटे तब भी मुझसे मारपीट की जो उस दिन बर्दाश्त न हुआ और फिर डंडे से हमने भी पति की पिटाई कर दी। इसमें उसकी मौत हो गई।

मैं क्या करती रोज-रोज पति शराब के नशे में पीटते थे और उत्पीड़न करते थे। 25 दिसंबर की देर शाम को भी जब वह शराब के नशे में घर लौटे तब भी मुझसे मारपीट की जो उस दिन बर्दाश्त न हुआ और फिर डंडे से हमने भी पति की पिटाई कर दी। इसमें उसकी मौत हो गई। यह सनसनीखेज खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सिंचाई विभाग में तैनात रहे रनर वीरेंद्र गौतम उर्फ मुन्ना की पत्नी ने पुलिस के सामने किया। सिंचाई कर्मी की हत्या की रिपोर्ट अज्ञात लोगों के खिलाफ पत्नी ने दर्ज कराई थी। जिसे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और जहां से उसे जेल भेजा गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सिंचाई विभाग कार्यालय में 51 वर्षीय वीरेंद्र गौतम उर्फ मुन्ना रनर के पद पर तैनात था। वह 25 दिसंबर की रात घर के बाहर घायल पड़ा मिला था तो पत्नी लता गौतम ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। इसके बाद पत्नी लता गौतम ने 28 दिसंबर को अज्ञात के विरुद्ध केस भी दर्ज कराया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो पत्नी पर ही शक हो गया। कड़ाई से पूछताछ में पत्नी लता गौतम ने पुलिस को बताया कि पति उसके साथ आए दिन शराब पीकर मारपीट कर उत्पीड़न करते थे।