Hindi NewsUP NewsUP Orai Woman beaten Husband to death with stick fed up off him beating her
पति रोज-रोज पीटता था, तंग होकर पत्नी ने डंडे से पीट-पीटकर की हत्या

पति रोज-रोज पीटता था, तंग होकर पत्नी ने डंडे से पीट-पीटकर की हत्या

संक्षेप:

मैं क्या करती रोज-रोज पति शराब के नशे में पीटते थे और उत्पीड़न करते थे। 25 दिसंबर की देर शाम को भी जब वह शराब के नशे में घर लौटे तब भी मुझसे मारपीट की जो उस दिन बर्दाश्त न हुआ और फिर डंडे से हमने भी पति की पिटाई कर दी। इसमें उसकी मौत हो गई।

Jan 03, 2026 02:05 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, उरई
मैं क्या करती रोज-रोज पति शराब के नशे में पीटते थे और उत्पीड़न करते थे। 25 दिसंबर की देर शाम को भी जब वह शराब के नशे में घर लौटे तब भी मुझसे मारपीट की जो उस दिन बर्दाश्त न हुआ और फिर डंडे से हमने भी पति की पिटाई कर दी। इसमें उसकी मौत हो गई। यह सनसनीखेज खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि सिंचाई विभाग में तैनात रहे रनर वीरेंद्र गौतम उर्फ मुन्ना की पत्नी ने पुलिस के सामने किया। सिंचाई कर्मी की हत्या की रिपोर्ट अज्ञात लोगों के खिलाफ पत्नी ने दर्ज कराई थी। जिसे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और जहां से उसे जेल भेजा गया।

सिंचाई विभाग कार्यालय में 51 वर्षीय वीरेंद्र गौतम उर्फ मुन्ना रनर के पद पर तैनात था। वह 25 दिसंबर की रात घर के बाहर घायल पड़ा मिला था तो पत्नी लता गौतम ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। इसके बाद पत्नी लता गौतम ने 28 दिसंबर को अज्ञात के विरुद्ध केस भी दर्ज कराया था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो पत्नी पर ही शक हो गया। कड़ाई से पूछताछ में पत्नी लता गौतम ने पुलिस को बताया कि पति उसके साथ आए दिन शराब पीकर मारपीट कर उत्पीड़न करते थे।

इससे वह परेशान हो गई थी। 25 दिसंबर की रात को भी पति शराब पीकर घर आए और गाली गलौज कर मारपीट कर दी तो उसने उन्हें धक्का दे दिया। इससे वह गिरे पड़े। इस पर वह और गुस्से में उसके साथ मारपीट कर रहे थे उसने भी पास में रखा डंडा उठाकर सिर में प्रहार कर दिए। इससे उनकी मौत हो गई। घटना छिपाने के लिए ही उसने कुचक्र रचा था। पुलिस ने आरोपित महिला को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

