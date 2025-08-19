UP Orai: Upset with his wife a young man threw his two innocent daughters into the Yamuna river then jumped in himself पत्नी से नाराज युवक 2 मासूम बेटियों को यमुना नदी में फेंक कर खुद भी कूदा, सर्च ऑपरेशन जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Orai: Upset with his wife a young man threw his two innocent daughters into the Yamuna river then jumped in himself

पत्नी से नाराज युवक 2 मासूम बेटियों को यमुना नदी में फेंक कर खुद भी कूदा, सर्च ऑपरेशन जारी

यूपी के उरई में पत्नी से नाराज युवक 2 मासूम बेटियों को यमुना नदी में फेंक कर खुद भी छलांग लगा दी। स्थानीय पुलिस ने देर शाम तक गोताखोरों से तीनों की तलाश कराई लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर्च ऑपरेशन जारी है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 07:47 AM
पत्नी से नाराज युवक 2 मासूम बेटियों को यमुना नदी में फेंक कर खुद भी कूदा, सर्च ऑपरेशन जारी

उत्तर प्रदेश के उरई जिले में पत्नी के मायके से न आने पर नाराज रामपुरा थाना क्षेत्र के मढ़ेपुरा गांव निवासी युवक ने दो मासूम बेटियों को यमुना नदी में फेंकने के बाद खुद भी छलांग लगा दी। वह तीसरी बेटी को भी फेंकना चाहता था, लेकिन हाथ छुड़ाकर भाग कर उसने जान बचा ली। स्थानीय पुलिस ने देर शाम तक गोताखोरों से तीनों की तलाश कराई लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर्च ऑपरेशन जारी

मढ़ेपुरा गांव के रहने वाले 35 वर्षीय रज्जन की तीन बेटियां छह वर्षीय सुनैना, चार वर्षीय अला और दो वर्षीय छोटी है। परिजनों के मुताबिक उसका पत्नी शारदा से किसी बात पर विवाद चल रहा था। इस वजह से वह कुछ दिन पहले मायके चली गई थी। जन्माष्टमी पर उसने पत्नी को फोन कर आने को कहा था लेकिन वह नहीं आई। इसी वजह से वह तनाव में था। पुलिस के मुताबिक सुबह वह तीनों बेटियों को बाइक से लेकर जूहिखा पुल पहुंचा। पहले उसने अला और छोटी को नदी में फेंक दिया। सुनैना किसी तरह वहां से बच निकली।

इसके बाद वह खुद यमुना नदी में कूद गया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ माधौगढ़ अंबुज सिंह, तहसीलदार गौरव कुमार और थानाध्यक्ष रजत कुमार सिंह पुलिस बल व गोताखोरों के साथ पहुंचे। तीनों की तलाश शुरू कराई, लेकिन किसी का पता नहीं चला। तीनों की तलाश की जा रही है। सीओ के मुताबिक प्राथमिक जांच में पता चला है कि उसका पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया है।

Up News UP News Today Orai Jalaun News
